Перевозчик из Нижнего Новгорода будет обслуживать маршруты во Владимире

Владимир открыл двери для иногородних перевозчиков. Впервые мэрия заключила контракт с перевозчиками из другого региона. С 10 июля на временные маршруты выходит нижегородский перевозчик — ООО «РБ и К». Транспортная компания будет обслуживать автобусные маршруты № 19С и 30С. Их нижегородцам уступили владимирские перевозчики ИП Тимофеев и «ОКТО». А сами переключились на другие направления.

Названные маршруты соединяют микрорайоны Энергетик и Пиганово с основной частью Владимира. Пассажиры после прихода нового перевозчика почувствуют некоторые изменения. До последнего времени их обслуживали автобусы большой вместимости (80-120 пассажиров). Нижегородцы подадут машины среднего класса. Они рассчитаны на 50 человек.

Со льготами и по проездным

Оба маршрута сохранят все льготы и возможность разных способов оплаты. Единые социальные проездные и транспортные карты действительны.

— На маршруте № 30С «Площадь Победы — Спасское — Пиганово — Рябинка» будут работать 6 автобусов с интервалом движения до 13 минут (было 20 минут. — Прим. авт.). На маршруте № 19С «Площадь Победы — Энергетик — Рябинка» — 4 автобуса, интервал движения не меняется — 15 минут, — сообщила пресс-служба администрации города Владимира.

18 июня 2021 года маршруты № 19С и 30С вышли вместо автобусов № 15, 20С, 21С и 22.

Два временных укороченных маршрута появились в расписании вместо четырех длительных, которые обслуживала компания «АДМ».

Фраза «до Рябинки» обретает новую жизнь. Помимо двух временных маршрутов до этого места пролегают маршруты № 18С и 22С.

Что за перевозчик

Согласно информации сайта «Руспрофиль», компания ООО «РБ и К» зарегистрирована в 2009 году в Нижнем Новгороде. Основной вид деятельности — регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Имеет статус малого предприятия.

Этой компании присвоен статус высокой степени надежности. Самые большие провинности — штрафы по линии ГИБДД. В нижегородской прессе информации о перевозчике нет. На сайтах с расписанием транспортной сети сообщается о том, что перевозчик обслуживает 12 междугородных маршрутов. Негативные отзывы отсутствуют.

Владимир уже имеет тесные связи с Нижним Новгородом в сфере транспорта. Именно нижегородская фирма «Ситикард» запустила в городе безналичную систему оплаты проезда, стала выпускать единые проездные и единые социальные проездные в виде транспортных пластиковых карт.

Ранее «Призыв» сообщил, что силами местных перевозчиков на линию вернули маршрут № 21С. А с 10 июля возвратят маршрут № 20С.

Осталось еще найти автопарк и персонал на маршруты № 15 и 22.