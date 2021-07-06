Перевела по ошибке 7200 рублей. Личный опыт, как вернуть деньги

Это история случилась со мной лично. 7200 рублей я перевела не тому человеку. Ошиблась в номере карты. Удивительным образом не совпали все 16 цифр. Как такое могло произойти, для меня до сих пор загадка. В банке пояснили, что, возможно, у человека на один счет привязаны сразу две карточки. А возможно, мои пальцы настолько непослушны, что вместо 12345, набрали 678910. При этом я ничего не заметила, нажала кнопку «Перевести» и успокоилась. Переживать стала, когда деньги с меня списали, но до получателя они не дошли. Почему, пришлось выяснять.

Перевод с карты на карту

Первое, что пришло мне в голову, ошиблась в одной цифре. Но в какой? И как выйти на человека, которому отправила деньги. Самое интересное: перевод я осуществила между банками, и никаких подтверждений в виде имени и отчества на экране не высветилось. Просто сложная комбинация из 16 цифр. С человеком, которому я собиралась отправить 7200 рублей, мы все сверили, и я была уверена, что все правильно.

Я была убеждена, что деньги отправила верно.

Подождала 10 минут, деньги не дошли. Попросила перезвонить сразу же, как средства поступят на счет. Звонка не было ни через час, ни через два. Сама набрала номер «горячей линии» моего банка, объяснила ситуацию. Меня успокоили: операции между разными финансовыми организациями могут занять до трех дней. Предупредила об этом человека, которому оказалась должна.

Проверила историю своих платежей. Надпись «операция выполняется» меня успокоила. Значит, дело не в ошибке. Надо просто подождать. Но когда с меня списали деньги, а до получателя они не дошли, я поняла, что свои 7200 я, видимо, отправила не по адресу.

Звонок в банк

Уже утром следующего дня я снова позвонила человеку, который должен был получить мои деньги. На его счет ничего не поступало. Набрала номер банка. После долгих уточнений имени, фамилии, даты рождения и адреса перешли к сути разговора. Я попросила уточнить номер карты, на которую перевела 7200 рублей. Такую услугу мы не оказываем, информация конфиденциальная, ошарашили меня.

Приняли решение сравнить 16 цифр, на которые, как я думала, должны прийти деньги, с теми, куда они были доставлены. Произнесла вслух номер карточки. Пауза. Ответ консультанта: «Вы ошиблись». В какой цифре, спрашиваю я. Уже в первой. И все. Что делать, непонятно. Вернуть быстрые переводы можно только с согласия третьей стороны.

Я не знала даже номера карты, на которую перевела деньги.

Но я даже не знаю, что это за человек и как его найти. В колл-центре советуют для начала отправиться в отделение своего банка, затребовать выписку денежных переводов. А уже потом с этой распечаткой пойти в банк клиента. Благо я знаю, к какой финансово-кредитной организации он относится.

Иду в банк

В офисе банка меня расстраивают уже на входе. Администратор на стойке информации говорит: вернуть деньги, отправленные по системе быстрых платежей, невозможно. Получается, я перевела 7200 рублей, и теперь не могу их даже вернуть.

Отступать с порога не собираюсь. Беру талончик. Очередь из тех, кто хочет получить или поменять банковские карточки, большая. Через полчаса понимаю, что обеденного перерыва не хватит, чтобы успеть решить свой вопрос. Подхожу к окошку под номером 1. На бейджике значится, что меня обслуживает заместитель директора. Понятно, если не поможет, не подскажет он, значит, шансов вернуть деньги немного.

Объясняю ситуацию. Мужчина молча встает и возвращается через пять минут с распечаткой моих денежных переводов. Передо мной номер карты, на которую накануне ушли деньги. Не совпадают все 16 цифр. Теперь я понимаю тихую ухмылку сотрудницы колл-центра. Милая девушка сразу поняла, что 7200 рублей я перевела не по адресу, но спокойно пояснила «ошибка уже в первой цифре». А также во второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и т.д.

Как это может быть, спрашиваю у сотрудника финансово-кредитной организации. Две карточки могут быть привязаны на один счет. Но это неточно. Больше помочь мне ничем не могут. Рекомендуют обратиться в банк, клиентом которого выступает человек, получивший мои деньги. Выхожу из офиса расстроенная.

В очередной раз набираю номер «горячей линии». Объясняю ситуацию. Я могла ошибиться в одной цифре, но не во всех. Все, что мне дают понять специалисты на другом конце провода, ваши деньги – ваши проблемы.

Спасибо!

Выход из ситуации подсказывают коллеги по работе. Я знаю номер карточки человека, которому дошли мои деньги. А значит, могу выйти с ним на связь. Единственная возможность, отправить ему какую-нибудь минимальную сумму и сообщение: «Я перевела вам по ошибке 7200 рублей, позвоните мне по номеру телефона».

Чтобы деньги дошли наверняка, осуществляем перевод с карточки того же банка. Уже через 15 минут звонок с незнакомого номера. На том конце провода девушка, которая накануне стала богаче на 7200 рублей и не знала, кому и как их вернуть. Она поясняет, что звонила в банк, но ей не предоставили информацию о номере карты неизвестного дарителя. Собиралась лично отправиться в финансово-кредитную организацию и требовать выписку.

Девушка оказывается жительницей Владимира. Как и почему – загадка. Было бы интересно, если бы в соседних окошках мы встретились в банке. Пытались найти друг друга, не зная, что находимся совсем рядом.

Я связалась с девушкой, которой пришли мои деньги.

К счастью, девушка оказалась честной. Она возвратила мне все до копейки, хотя отблагодарить ее на тот момент мне хотелось очень. Я пообещала ей сказать «спасибо» во время прямого эфира. Не лично, конечно. Просто произнести это слово. Но она будет знать, что моя благодарность относится к ней.

Вечером меня ждал стрим с трансляции матча сборной России и Финляндии по футболу. «Спасибо» я сказала всем болельщикам, которые пришли поддержать нашу команду. И только один человек за кадром знал, кого я на самом деле благодарю.

Полезные советы

Не стоит переводить деньги между банками в ситуации, когда в качестве подтверждения не высвечивается ни имя, ни фамилия адресата. И это первый урок, который я вынесла из этой истории.

Второе, что стало понятно мне: банк не может забрать деньги со счета человека, как только они поступили к нему. Просто взять и отозвать быстрый перевод невозможно. Оно и понятно. Кто знает, может быть, я купила у незнакомого мужчины велосипед, перевела деньги, а потом требую вернуть их назад. Без согласия третьего лица средств не видать.

Главная возможность вернуть деньги — связаться с получателем. Если человек честный, он переведет вам всю сумму. Если не согласится, на него можно подать в суд. По Гражданскому кодексу ошибочное получение чужих денег считается необоснованным обогащением. Так что вы имеет право подать иск о взыскании полученной суммы.

Чтобы доказать свои правоту, надо предоставить убедительные аргументы. Например, номер карты или телефона, на который вы регулярно переводите деньги, отличается всего одной цифрой. А теперь вы ошиблись. И позвонили получателю средств единственный раз, когда перевели деньги не на тот счет.

При этом человек должен будет доказать, что действительно оказал вам услуги или продал товар. Если ваши аргументы окажутся убедительней, суд встанет на вашу сторону и обяжет вернуть вам деньги.

Осторожно, мошенники!

При этом человек, на счет которого якобы неожиданно поступили деньги, может нарваться на мошенников. План простой: вы получаете SMS об ошибочном переводе с просьбой вернуть указанную сумму. Отправляете деньги. И только потом проверяете свой баланс. Оказывается, неизвестному человеку вы перевели свои средства. Счет ваш не пополнялся, а просто пришло SMS.

Важно не перевести деньги мошенникам!

Кроме того, прежде чем возвращать деньги, стоит убедиться, что они пришли к вам по ошибке. Возможно, кто-то вернул долг или сделал перерасчет. По фамилии отправителя можно понять, знакомы вы с ним или нет. Если инициалов нет, попросите в банке выписку по счету или платежку. Так станет понятно, откуда пришли средства и с кем — человеком или организацией — можно будет связаться.

Не спешите!

Но главный совет при переводе денежных средств – никуда не спешить. Лучше несколько раз проверить номер телефона или карты получателя. Обратить внимание на инициалы, а если их нет, цифра за цифрой сравнить все данные.

Если есть возможность, то лучше проверить все вводные вдвоем. Но как показал мой опыт, это может не уберечь от ошибки. Если речь идет о большой сумме, сделайте скрин, максимально зафиксируйте весь процесс. В случае судебного разбирательства это позволит вам отстоять свою правоту.