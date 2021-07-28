Перепись населения перенесли из-за выборов в Госдуму

Началась подготовка к проведению переписи населения. Во Владимирской области в штат переписчиков уже наняли 2438 человек. Кампания стартует 15 октября. Ранее она намечалась на 2020 год — перенесли из-за пандемии, потом называли 1 октября 2021-го — сместили из-за выборов в Госдуму. Большинство переписчиков, так или иначе, участвуют и в выборной кампании, пояснили во Владимирстате.

Три способа переписи

Двенадцатая по счёту перепись населения в России — первая цифровая. Все переписчики будут с планшетами. Данные сразу поступят в общую базу Владимирстата. Это важно ещё и в целях безопасности, чтобы граждане не пустили на порог мошенников.

На проведение переписи населения во Владимирской области потратят 20 млн рублей.

Переписчикам нужно пройти все квартиры и частные дома. У них будет синяя форма, синяя сумка, планшет и удостоверение. Опрос во время личной встречи с жителями — это лишь один из способов переписи.

Главное отличие нынешней переписи — ее виртуальный способ. Все ответы на вопросы можно внести через личный кабинет портала госуслуг. А потом при обходе переписчиков показать им QR-код.

Будут ещё открыты пункты переписи. В том числе их развернут на базе существующих многофункциональных центров предоставления услуг.

Знания на 10 лет

В анкете зададут вопросы о возрасте, поле, гражданстве, узнают о жилищных условиях, источниках доходов, языковых навыках. Эти данные потом будут использовать в течение 10 последующих лет.

Александр Быков, руководитель Владимирстата:

Перепись — не только количественная. Она дает знания об образовании, национальном составе, о том, какие средства к существованию имеет человек.

Мы получим моментальный социально-демографический и экономический срез процессов, которые происходят на территории области.

Первые статистические показатели опубликуют в декабре 2021 года. Это будут количественные данные. Подробности же будут известны в апреле 2022 года.

Вышли из тени

Накануне проведения переписи населения сотрудники Владимирстата прошли по всем улицам и дворам. Составили детальный перечень недостатков по оформлению и отправили его муниципальным властям.

В итоге появились 1382 аншлага и 28 414 номерных знака на зданиях. Власти обновили тротуары, дорожки к домам, сделали наружное освещение.

Переписчики составили самые точные карты Владимирской области. Туда попали последние данные о количестве проживающих и зарегистрированных граждан, перечень новостроек — и многоэтажных, и частных малоэтажных.