Перенесших инсульт пациентов будут лечить на уникальном оборудовании

Отделение социальной реабилитации инвалидов Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения получило уникальное оборудование. Оно предназначено для восстановления пациентов, перенесших инсульт, в также различного рода травмы.

Единственный в России

Примечательно, что этот реабилитационный комплекс, поставленный в наш регион, на данный момент является единственным в России.

— Интерактивный реабилитационный комплекс для коррекции нарушений моторики верхних конечностей с биологической обратной связью и элементами виртуальной реальности предназначен для тренировки рук после перенесенных заболеваний, травм, операций, а также при врожденном дефиците двигательных функций, – разъясняет пресс-служба областной администрации.

Реабилитационный комплекс имеет 20 интерактивных программ. Обратная связь представлена в виде записи и контроля данных динамики выполнения упражнений пациентов. Четыре независимых экрана позволяют проводить тренировки одновременно для четырёх пользователей. Каждому из экранов соответствуют три модуля с индивидуальными настройками параметров нагрузки.

Оборудование приобретено в рамках программы «Доступная среда».

Стабилотренажёр

Ещё одно приобретение лечебного учреждения – стабилотренажёр. Это высокотехнологичное многофункциональное электронное устройство, предназначенное для развития баланса тела, удерживания равновесия, координации, ловкости, быстроты реакции, способности точно позиционировать центр тяжести. Для развития этих качеств используются компьютерные игры с биологической обратной связью.

Опробовать реабилитационные мероприятия на инновационном оборудовании Владимирского комплексного центра уже смогли 20 человек.

Как разъяснили «Призыву» во Владимирском комплексном центре социального обслуживания населения, занятия на новом оборудовании прошли в тестовом режиме. В конце августа будет открываться отделение дневного пребывания. Сейчас проходит запись.

36-28-33, 36-28-73 – отделение срочного социального обслуживания.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в областной клинической больнице заработал новый ангиограф. Современный комплекс заменил изношенный аппарат, приобретенный еще в 2010 году. Оборудование оснащено модулем для измерения гемодинамических показателей. Оно позволяет лечить инсульты и инфаркты, проводить диагностику сосудов сердца, головного мозга, внутренних органов и конечностей.