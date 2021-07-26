лечение на оборудование

Перенесших инсульт пациентов будут лечить на уникальном оборудовании

Реабилитационный комплекс - единственный в России

Отделение социальной реабилитации инвалидов Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения получило уникальное оборудование. Оно предназначено для восстановления пациентов, перенесших инсульт, в также различного рода травмы.

Единственный в России

Примечательно, что этот реабилитационный комплекс, поставленный в наш регион, на данный момент является единственным в России.

Интерактивный реабилитационный комплекс для коррекции нарушений моторики верхних конечностей с биологической обратной связью и элементами виртуальной реальности предназначен для тренировки рук после перенесенных заболеваний, травм, операций, а также при врожденном дефиците двигательных функций, – разъясняет пресс-служба областной администрации.

Реабилитационный комплекс имеет 20 интерактивных программ. Обратная связь представлена в виде записи и контроля данных динамики выполнения упражнений пациентов. Четыре независимых экрана позволяют проводить тренировки одновременно для четырёх пользователей. Каждому из экранов соответствуют три модуля с индивидуальными настройками параметров нагрузки.

Так выглядит уникальное оборудование

Оборудование приобретено в рамках программы «Доступная среда».

Стабилотренажёр

Ещё одно приобретение лечебного учреждения – стабилотренажёр. Это высокотехнологичное многофункциональное электронное устройство, предназначенное для развития баланса тела, удерживания равновесия, координации, ловкости, быстроты реакции, способности точно позиционировать центр тяжести. Для развития этих качеств используются компьютерные игры с биологической обратной связью.

Занятия на новом оборудовании прошли в тестовом режиме

Опробовать реабилитационные мероприятия на инновационном оборудовании Владимирского комплексного центра уже смогли 20 человек.

Как разъяснили «Призыву» во Владимирском комплексном центре социального обслуживания населения, занятия на новом оборудовании прошли в тестовом режиме. В конце августа будет открываться отделение дневного пребывания. Сейчас проходит запись.

36-28-33, 36-28-73 – отделение срочного социального обслуживания.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в областной клинической больнице заработал новый ангиограф. Современный комплекс заменил изношенный аппарат, приобретенный еще в 2010 году. Оборудование оснащено модулем для измерения гемодинамических показателей. Оно позволяет лечить инсульты и инфаркты, проводить диагностику сосудов сердца, головного мозга, внутренних органов и конечностей.

Фото пресс-службы администрации Владимирской области 

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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