Пенсионеры из Вязниковского района клянчат воду по всей деревне

«Воды у нас не бывает никогда», — так начинается обращение, которое пришло в редакцию «Призыва». Это даже не крик о помощи, а, скорее, жест отчаяния. Прежде чем обратиться к журналистам, говорят жители станции Сарыево Вязниковского района, куда только не писали. В администрации поселения, района, области. Много с тех пор воды утекло. Но только не из крана. Его, как ни крути, все бесполезно. Не капли ни летом, ни зимой, ни днем, ни ночью. Чтобы не быть голословными, местные жители прислали видео.

— Даже в 6 утра нет ни капли воды. Не могу вымыть кружку и даже попить. Приходится делать это водой, которую мы ищем по всей деревне: у соседей или на других улицах, — вздыхает за кадром Елена Рыжова.

Вода в бочках

Из сотни домов, говорят люди, вода есть только в некоторых, в основном по другую сторону железной дороги. Тонкой струйкой, но течет. В остальных нет и этого. Постучать к соседям, чтобы набрать немного живительной влаги, в порядке вещей. Чтобы попить или приготовить обед, приходится «клянчить» воду. От такого положения дел люди устали. У одних нет сил, другим неудобно.

— Пенсионерам уже тяжело бегать по деревне и искать, кто поделится тонкой струйкой воды. А потом приходится таскать эти баклажки, чтобы попить, помыть посуду и что-то приготовить. Это тяжело, — говорит Елена Рыжова.

Без воды на станции десятки домов.

У Елены Рыжовой в деревне родители мужа. Чтобы пенсионеры не остались без воды, к ним приходится приезжать каждые выходные. В больших бочках – по 200 литров в каждой — запас на всю неделю. Дом у стариков крайний. Вода до этого места не доходит никогда, говорит Елена. В банный день приходится грузить целую машину.

— Муж заезжает в огород. Приставляет к заднему борту старую дверь, и по ней скатывает бочку, а сбоку ее страхует дедушка. А потом из бочек ведрами воду носим в баню, — говорит Елена. — А питьевую тоже из этих бочек берём. Иногда с маленькой бочкой дед сам ездит. Но тогда ждёт, когда кто-то поможет из машины воду в дом занести.

Дырявые трубы

Бочками, бутылками и баклажками в Сарыево заставлен почти каждый дом. Кто поближе к насосу, может еще набрать воду. Но стоит отойти немного — как в пустыне. Ольга живет всего в 30 метрах от станции, но похвастаться напором из крана не может. Говорит, с каждым годом влаги все меньше.

— Если раньше хоть чуть-чуть вода текла, то сейчас в летней период ее нет совсем, — рассказывает Ольга Карсакова. — И что будет дальше, мы не знаем, кругом одни протечки. Иногда вся улица течет.

Вода до домов не доходит из-за регулярных протечек.

Как насос работает, слышно. Результатов его труда — не видно. А все потому, что трубы на станции старые. Все дело в протечках, уверены местные. Влага где угодно, но только не в кране.

— Насосная станция у нас находится в старом ларьке из-под шаурмы. Слышно, как она работает. Но нет резервуара, где бы она накапливалась. Все, что она накачает, подается в трубы, а те дырявые, — поясняет Елена Рыжова.

Рядом со станцией колонка. Но даже в 15 метрах от места, где качают воду, напора нет. Что уж говорить про дома на удалении. По дырявым трубам до людей ничего не доходит.

На пруд за водой

Чтобы полить огород или напоить скотину, Василий Михайлович отправляется за водой на пруд. Хорошо, что есть мотоблок. Бочки не приходится таскать на себе. Но чтобы наполнить их живительной влагой, приходится, опустившись на колени, черпать воду ведрами. В жару, дабы урожай не пропал, пенсионер ездит туда-сюда.

— Вот ведро берем и черпаем из пруда. Хорошо, что хоть он есть. Но ведь мельчает. Раньше по мостик было воды, теперь наклоняться ниже приходится, на колени вставать, чтобы почерпнуть ведром, — вздыхает Василий Михайлович.

Раньше можно было спасти от засухи урожай, встав в 4 утра и кое-как наполнив бочки из летнего водопровода. Но тот нынче пересох. Жарко. За ночь не набрать ни капли.

— Даже между собой на улице смеемся, что мы с водой два раза в год по 7 дней. Это весна, когда появляется вода и люди ещё не поливают грядки. И осенью, когда все уберут огороды и постирают ковры. Тогда у нас есть время насладиться водой из-под крана, — говорит Елена Рыжова.

На контроле района

Зимой, уверяют местные, ситуация еще хуже. Трубы с водой промерзают. Влага до людей не доходит совсем. Местные жители привыкли, что с наступлением морозов про воду можно забыть. Хоть снег топи. И это в век высоких технологий.

— Зимой без воды сидим уже не первый год, обращались, куда могли, писали письма, но результатов нет, — жалуются люди. — После замены труб службой водоканала (вкопали трубы не как положено — на 2 метра в глубину, а всего на 90 сантиметров) вода замерзает с первыми морозами. Появляется только в мае.

В администрации муниципального образования Сарыевское говорят, что о проблеме знают.

Странно было бы, если чиновники ничего не ведали бы. Более того, вопрос, по словам местных властей, на контроле районной администрации. Полномочия переданы туда.

— Все водопроводные сети являются собственностью администрации района, — пояснили «Призыву» в администрации МО Сарыевское. — На улицах есть несколько прорывов. Ввиду изношенности водопроводных сетей было принято решение не латать эти дыры, а участниками менять линии. На это были выделены федеральные деньги. В администрации района была подготовлена конкурсная документация и объявлены торги. Кроме того, планируется замена насоса на более мощный. Сейчас торги пройдут, подрядчики определятся.

Пока же, уверяют представители местной власти, идет перекладка линии на Молодежной улице. Те самые трубы, что зимой замерзают. Теперь их закапывают глубже. И на время работ воду в домах жителей отключают. Но людей якобы предупредили.

Обещаниям люди уже не верят. Хотят конкретного результата. Жители станции устали жить без воды. Впереди очередные температурные рекорды. На этой неделе, обещают синоптики, воздух может прогреться до 32 градусов. И в такую погоду без воды очень сложно.

Если работы, которые улучшат ситуацию, действительно начнутся, местные готовы, конечно, подождать. Главное, чтобы начальство больше не лило воду впустую.