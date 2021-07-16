Пенсионер три месяца не мог получить сертификат о вакцинации

Пенсионер из Владимира более трех месяцев безуспешно пытался получить сертификат о прохождении вакцинации. 68-летний мужчина приобрел путевку в санаторий, но из-за отсутствия документа мог пропустить лечение, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта по Владимирской области.

Сначала пенсионер пытался решить проблему самостоятельно. Обращался и к операторам портала госуслуг, и в МФЦ, и даже в саму больницу, чтобы ему внятно объяснили, когда у него появится необходимый документ. Во всех учреждениях разводили руками и не смогли прояснить ситуацию.

— Второй этап вакцинации я завершил в марте в нашей больнице № 5. Для этого я зарегистрировался на портале госуслуг, там выбрал необходимую дату и пришел. Мне обещали, что на том же портале появится электронная версия сертификата о вакцинации. Но его так и не было, – рассказал мужчина.

Помощь общественников

В надежде на помощь в решении проблемы пенсионер обратился к общественникам. Дело сдвинулось с мертвой токи. Мужчина смог получить сертификат о прохождении вакцинации.

— За неделю до отъезда на лечение, видимо, потеряв всякую надежду, мужчина обратился к нам. Мы выслушали историю, вошли в положение и попытались в ручном режиме решить его проблему. Созвонились с руководством медучреждения с просьбой обратить внимание на данного мужчину, – рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.

В течение нескольких часов сертификат о вакцинации пришел пенсионеру в личный кабинет на портале госуслуг. Теперь мужчина со спокойной душой уедет на отдых, подчеркивают общественники.

Решить проблему не получалось более трех месяцев.

В пресс-службе ОНФ отмечают, что вопросы от жителей Владимирской области продолжают поступать. Все они оперативно отрабатываются силами экспертов-общественников при поддержке департамента здравоохранения региона. Также сообщать о проблемах можно на всероссийскую «горячую линию» по вопросам вакцинации. Она работает по номеру 8 (800) 200-34-11.

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