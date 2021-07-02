Пациенты пожаловались на платные ПЦР-тесты перед госпитализацией

Пациентов Владимирской области перед плановой госпитализацией обязывали делать ПЦР-анализы на COVID-19 за собственные средства. С просьбой разобраться в ситуации жители региона обратились к уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой.

С жалобой к омбудсмену

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, жалобы граждан на нарушение прав на доступную медицинскую помощь стали поступать еще в марте.

— В марте этого года к уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой стали поступать обращения от жителей области, которым предстояла плановая госпитализация. Граждане возмущённо спрашивали, почему учреждения здравоохранения обязуют предоставить отрицательный ПЦР-анализ на COVID-19, причем сделать тест было необходимо за собственные средства, — говорится в сообщении пресс-службы регионального омбудсмена.

Людмила Романова провела мониторинг и поставила на заседании регионального оперативного штаба вопрос о финансировании расходов на оплату ПЦР-диагностики плановым пациентам. Деньги на эти цели в бюджете нашлись.

100 миллионов на ПЦР-тесты

Администрация Владимирской области отчиталась о выделении из регионального бюджета 100 миллионов рублей на проведение ПЦР-диагностики на пациентов перед их плановой госпитализацией. Соответствующее Распоряжение администрации от 30.06.2021№ 499-р. подписал глава региона Владимир Сипягин.

Деньги на ПЦР-диагностику нашлись после жалоб жителей.

Тесты на коронавирус перед плановой госпитализацией за счет областного бюджета сделают тем пациентам, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ, пневмонии и COVID-19. Дело в том, что эти случаи не подлежат оплате за счет средств обязательного медицинского страхования.

Ранее «Призыв» рассказывал, как к уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой обратились родители подростков, ставших жертвами мошенников. Аферисты обращались к несовершеннолетним с просьбой обналичить денежные средства, переведенные на их карту. В итоге держатели карт оказались должны банку огромные суммы — от 800 тысяч рублей до двух миллионов.

Справка. Телефон «горячей линии» уполномоченного по правам человека во Владимирской области — 8 (4922) 53-11-31. Звонки принимают с 9.00 до 17.00 в будни. Жители области также могут обратиться за помощью по электронной почте ombudsman33@mail.ru и через интернет-приемную сайта ombudsman33.ru.