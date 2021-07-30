Памяти врача: Виталий Афанасьевич Кирьяк

Традицией это назвать сложно, поскольку повод — мрачный, трагический. Но всё же. Последний год некрологи по почившим работникам здравоохранения выходят не только тогда, когда этот мир покидают более или менее крупные руководители отрасли, но и когда умирают обычные врачи. Сейчас, когда значимость этой профессии осознали почти все нормальные люди, уход из жизни любого специалиста — будь то участковый терапевт, хирург, кардиолог или какой-либо другой профессионал — воспринимается как общая и невосполнимая утрата… Так получилось, что смерть Виталия Афанасьевича Кирьяка, хорошего владимирского доктора, ветерана здравоохранения, в официальные некрологи не попала. Поэтому о нём написала его коллега. Просто чтобы вспомнили и помянули добрым словом этого человека.

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Моя оставшаяся жизнь.

Тебя осталось очень мало,

Но если б вновь начать сначала,

Я повторил бы эту жизнь

Вл. Бушин, русский писатель, публицист, 2018 г.

Тихо и незаметно для всех, без официальных некрологов ушёл из жизни Виталий Афанасьевич Кирьяк. Врач-психиатр, работал в нашей области с 90-х годов прошлого столетия после переезда из Молдовы. Хочется вспомнить его добрым словом.

Родился Виталий Афанасьевич накануне войны — 30 апреля 1941 года. Его родина — село Выхватинцы Рыбинского района Молдавской ССР.

Призванием стала медицина. Окончил Кишинёвский медицинский институт, ординатуру при кафедре психиатрии и медицинской психологии. Уже обучаясь в вузе, «породнился» с Владимирской областью. В 1962 года Виталий Афанасьевич женился на нашей землячке Валентине Сергеевне Кашициной. Та тоже училась в медицинском. Вместе супруги прожили долгую и счастливую семейную жизнь, родились в семье двое детей.

Виталий Афанасьевич работал в Республиканской психиатрической больнице № 1, а в 1968 году поступил в аспирантуру при кафедре психиатрии и медицинской психологии Первого Московского государственного медицинского института им И.М. Сеченова. Досрочно защитил кандидатскую диссертацию в 1971 году.

Работая на кафедре психиатрии Кишиневского медицинского института, прошёл путь от ассистента до доцента с исполнением обязанностей заведующего учебной части. Был членом ученого совета института.

Виталий Афанасьевич активно занимался исследованиями: опубликовал около 100 научных работ. Был членом комиссии по внедрению научных достижений в практику здравоохранения при Правлении Всесоюзного научного общества невропатологов и психиатров. Состоял членом проблемной научной комиссии «Клиника, диагностика, лечение и профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании» при Академии медицинских наук СССР.

А ещё он вёл большую публицистическую деятельность: писал статьи, монографии, брошюры некоторые выходили тиражом в десятки тысяч экземпляров.

В 1985 году награжден медалью «Ветеран труда».

В 1993 году в связи с политическими событиями в Республике Молдова, вынужден был уехать оттуда. Сначала в Тирасполь, потом, в 1997 году, в Россию. В статусе вынужденного переселенца нашёл прибежище во Владимире, на родине жены.

До выхода на пенсию в ноябре 2012 года Виталий Афанасьевич трудился во Владимирской областной психиатрической больнице № 4 (ныне областная психиатрическая больница № 2). Был врачом-психиатром, заведующим отделением, заместителем главного врача по медицинской части.

Одновременно читал курс лекций в должности доцента по медицинской психологии во Владимирском государственном университете. Продолжал публиковать статьи в научных изданиях федерального уровня. Всего им опубликовано за этот период 120 научных статей.

Минздравом России награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

В 2019 году Виталий Афанасьевич опубликовал автобиографическую повесть. Он напечатал её исключительно для родных и близких друзей. Многие описанные там события выходят далеко за пределы просто жизнеописания. Это портрет целого поколения — людей, живших в Советском Союзе и видевших его распад.

Я благодарна судьбе на то, что знала этого Человека и была его другом. Один экземпляр его повести есть у меня. Виталий Афанасьевич — личность, которая жила, как комета, ярко и светло. Встречи и беседы с ним были всегда интересны и познавательны. У него было чему учиться. Его было за что уважать!

Виталий Афанасьевич, ВЕЧНАЯ И СВЕТЛАЯ ВАМ ПАМЯТЬ!