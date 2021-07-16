Памп-трек в «Добросельском» сделали наполовину

Главный объект 2-го этапа реновации владимирского парка «Добросельский» — памп-трек — готов наполовину. Подрядчики залили бетонную основу, сварили металлический каркас. Осталось сделать верхний слой и перила. В мэрии заверили, что дизайн и конфигурацию спортивной площадки предварительно обсудили со скейтбордистами. Те уже с нетерпением ждут открытия парка и запуска нового спортивного пространства. Его строят рядом со стадионом, в самом центре парка.

Стоимость работ по строительству памп-трека — 7 миллионов рублей. Большая часть суммы поступила из областного бюджета. По условиям контракта объект должны сдать к 1 августа 2021 года.

Памп-трек — это трасса без ровных участков, с кочками, ямами и контруклонами.

Памп-трек займёт участок площадью 950 квадратных метров. Конструкция будет состоять из 29 элементов, в том числе контруклонов и волн. Подрядчик уложит асфальтобетонную смесь вручную в два слоя. В Суздале, Юрьеве-Польском и Коврове тоже есть небольшие памп-треки, но они сделаны не из асфальта, а прорезиненных материалов и пластика.

Фонари и дорожки

Сейчас периметр парка со стороны улиц Егорова, Комиссарова и Юбилейной перекопан. В траншеи укладывают кабель под наружное освещение. Со стороны Егорова и Комиссарова продолжат велодорожки.

— На сегодня практически полностью построена велодорожка, ведется подготовка к укладке плитки на центральной аллее с выходом на улицу Егорова, а вдоль аллеи установлен бортовой камень. Одновременно подрядчики работают на сетях водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, силовых сетях для будущих пунктов проката, общественного питания и административно-технических павильонов. Уже проложены кабели энергоснабжения для устройства уличного освещения, и в ближайшее время начнется установка светильников, — сообщила пресс-служба администрации Владимира.

В ходе 1-го этапа также большой объем средств потребовался именно на перекладку коммуникаций. Тогда перекопали все газоны, чтобы подвести сети. До сих пор на них еще нет зеленого газона. Впрочем, и на обустройство клумб пока не тратились. Парк-то всё равно закрыт.

Закрыт и опасен

Сроки открытия парка «Добросельский» перенесли на середину августа. На первых порах, когда подрядчик — компания «Автобан» только приступила к объекту, говорили, что к концу июня парк уже заработает. Но работы застопорились и растянулись на все лето. Подрядчик винит во всем резкий рост стоимости стройматериалов. Сметы пересчитывают, поставки стройматериалов задерживаются.

— Крупная спецтехника работает по всей территории парка. Перегородить его не представляется возможным, — сообщила пресс-служба мэрии.

Чиновники кивают на вездесущих школьников, которые летом, в каникулы, стремятся найти занятия чем активнее, тем лучше. Но так и до беды недалеко.

Сцена на десерт

В ходе 1-го этапа благоустройства построен детский городок, стадион, стационарный туалет, дог-парк. Но горожане смогли воспользоваться только детской площадкой. Остальное было закрыто. А для пущей верности на стадионе даже трибуны сняли, чтобы их раньше времени не испортили.

На 2-м этапе построят велодорожки, тротуары и две площадки памп-трека.

Предстоит и 3-й этап. В результате его проведения появится сцена и хозяйственные постройки. Про карусели и фонтан, которые перечисляли раньше во время анонса благоустройства, никто уже не говорит.