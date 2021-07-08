Отмечаем День семьи, любви и верности. Но скромно

Сегодня, 8 июля, в 14-й раз мы отмечаем День семьи, любви и верности. Каждый год центром празднований становится родина покровителей семьи – православных святых Петра и Февронии – древний Муром. Каждый год в городе на Оке проходят многочисленные торжественные мероприятия. Однако в этом году, как и в прошлом, коронавирусные ограничения внесли коррективы в празднование этого значимого события.

Онлайн-трансляции

Эпидемиологическая обстановка не позволяет провести масштабные мероприятия в Муроме. По рекомендации Роспотребнадзора, отменен традиционный праздничный концерт на набережной Оки.

Тем не менее Первый канал 11 июля в 17.05 покажет подборку лучших номеров прошлых лет.

Онлайн-трансляция выступлений артистов российской эстрады, посвященных Дню семьи любви и верности, будет организована и в городе на Оке 8 июля с 12 до 20 часов. На площади имени 1100-летия Мурома установят мультимедийный экран, декорированные фотозоны и арт-объекты.

Кинофестиваль

Кроме того, администрация округа Муром приняла решение не отменять отдельные мероприятия, ставшие уже традиционными. В первую очередь это благотворительный кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела», который откроется в кинозале Дома культуры «Вербовский» (г. Муром, ул. Ленинградская, 13) 8 июля в 12.00.

В программу кинофорума традиционно входят лучшие картины Международного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», который ежегодно проходит в Москве в ноябре месяце под девизом «Доброе кино!». Жители и гости Мурома совершенно бесплатно смогут посмотреть два полнометражных российских фильма: «Доктор Лиза» (16+) Оксаны Карас и «Робо» (6+) Сарика Андреасяна.

В рамках церемонии открытия кинофорума будет проведено награждение медалями «За любовь и верность», которые вручаются семейным парам прожившим в браке более 25 лет.

Выставки

Праздничная программа будет включать и проведение фотовыставки «Семья – душа России» (0+) в сквере имени Ерамкова города на Оке. Дню семьи, любви и верности посвящена и выставка почетного члена Союза фотографов России Сергея Скуратова, открывшаяся 2 июля в Выставочном центре Муромского историко-художественного музея (ул. Московская, 13). Его работы, героями которых становятся в основном жители российской глубинки, вызывают неизменный интерес посетителей выставок.

Несколько лет фотограф ездил в этнографические экспедиции вместе с сотрудниками музея по глухим деревням Муромского района. Во время одной такой экспедиции всего за две недели Скуратов сумел наснимать «целую выставку», которая будет работать до 26 июля.