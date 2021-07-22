Олимпийские чемпионы и призеры из Владимирской области: кто они?

Для кого из владимирских тяжелоатлетов победной стала Олимпиада 1960 года в Риме, где он получил титул чемпиона в полусреднем весе? Юрий Вардянян Александр Курынов Леонид Жаботинский Правильно! Неправильно! -

Кто из покровцев-десятиборцев дважды участвовал в Олимпиадах - в 1956-м в Мельбурне и в 1960-м в Риме, но оба раза возвращался с «бронзой»? Александр Демин Владимир Волков Василий Кузнецов Правильно! Неправильно! -

Кому из уроженок Владимирской области удалось стать серебряным призёром Олимпиады в Мельбурне 1956 года в легкой атлетике? Ирина Беглякова Татьяна Казанкина Людмила Кондратьева Правильно! Неправильно! -

Кто из пятиборцев – уроженцев Владимира стал триумфатором Олимпиады в Токио 1964 года, завоевав «золото» в командных соревнованиях и «бронзу» в личном первенстве? Павел Леднёв Альберт Мокеев Анатолий Старостин Правильно! Неправильно! -

Кто из владимирских гимнастов является самым титулованным советским олимпийцем среди мужчин, собрав 15 олимпийских медалей в Мюнхене, Монреале и Москве? Юрий Королев Николай Толкачев Николай Андрианов Правильно! Неправильно! -

На счету кого из владимирских гимнасток два чемпионских титула в командных соревнованиях Олимпийских игр 1968 года в Мехико и 1972-го в Мюнхене? Любовь Бурда Любовь Толкачева Светлана Кагарлицкая Правильно! Неправильно! -

Кому из владимирских гимнастов славу принесли Олимпийские игры 1988 в Сеуле, где он завоевал 4 золотые медали и 1 серебряную? Юрий Рязанов Алексей Ростов Владимир Артемов Правильно! Неправильно! -

Кто из тяжелоатлетов - уроженцев Струнино завоевал золото также в Сеуле-1988? Юрий Власов Павел Кузнецов Василий Алексеев Правильно! Неправильно! -

Кто из владимирских лыжников пять раз участвовал в Олимпиадах, но завоевал «золото» на дистанции 30 км и «серебро» в мужской эстафете только в Калгари-88? Алексей Чулев Иван Якимушкин Алексей Прокуроров Правильно! Неправильно! -

Кто из уроженок Гусь-Хрустального района долгое время был единственной спортсменкой в мире, которая сумела завоевать золотые медали сразу в двух зимних видах спорта: в лыжных гонках (Калгари-88) и в биатлоне (Альбервилль-92, Лиллехаммер-94)? Ольга Зайцева Наталья Чулёва Анфиса Резцова Правильно! Неправильно! -

Кто из воспитанников муромского футбола стал олимпийским чемпионом Сеула-1988? Виктор Лосев Юрий Лодыгин Дмитрий Вязьмикин Правильно! Неправильно! -

Кому из владимирских лыжниц Олимпиада в Нагано-1998 принесла два «золота»: на дистанции 15 км с масс-старта и в эстафете 4 по 5 км, а также «серебро» в гонке преследования? Любовь Егорова Ольга Данилова Светлана Нагейкина Правильно! Неправильно! -

Кто из воспитанников ковровской лыжной школы является серебряным медалистом Туринской олимпиады в 2006 году? Игорь Охапин Алексей Слепов Павел Ростовцев Правильно! Неправильно! -