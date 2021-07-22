Олимпийские чемпионы и призеры из Владимирской области: кто они?

23 июля стартуют Олимпийские игры в Токио

Завтра, 23 июля, стартуют Олимпийские игры в Токио. Все мы будем болеть, конечно, за «наших», за россиян. Но особенно за членов нашей сборной из Владимира — спортивных гимнастов Александра Карцева, Кирилла Прокопьева и Алексея Ростова, а также художественную гимнастку Ангелину Шкатову. От всей души пожелаем им успеха и драгоценных медалей, ведь за их плечами неоднократные олимпийские победы их славных предшественников из региона-33. С помощью этого теста давайте вспомним всех олимпийских чемпионов и призеров из Владимирской области.

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Заглавное фото: iz.ru

Автор:
Лысова Татьяна

Лысова Татьяна

Корректор, обозреватель

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