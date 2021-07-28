Ольга Гребнева назвала неудовлетворительными темпы диспансеризации

Темпы диспансеризации и профилактических осмотров во Владимирской области назвали неудовлетворительными. Такую оценку дала врио заместителя губернатора региона Ольга Гребнёва. Чиновница призвала руководство облздрава и главных врачей активизировать работу в этом направлении.

На заседании координационного совета по обеспечению и защите прав граждан в системе ОМС Ольга Гребнева отметила, что сделать это нужно в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба областной администрации. В свою очередь территориальный Фонд ОМС сообщил, что совместно с медицинскими организациями уже сформированы списки жителей региона, подлежащих углубленной диспансеризации.

План — 319 тысяч жителей

В прошлом году из-за пандемии коронавируса диспансеризация взрослого населения и профилактические осмотры не проводились. По плану департамента здравоохранения Владимирской области, проверить свое здоровье в этом году должны более 319 тысяч жителей региона. Порядка 257 тысяч человек ждет диспансеризация и более 62 тысяч человек – профилактические осмотры.

Пройти медицинские осмотры можно в территориальной поликлинике по месту жительства.

При себе необходимо иметь паспорт и полис.

Напомним, что с 1 июля текущего года во Владимирской области, как и во всей стране, стартовала углубленная диспансеризация для перенесших ковид граждан. В нее включен ряд дополнительных исследований. Они направлены на своевременное выявление осложнений и предупреждение их прогрессирования после перенесенного коронавируса.

Два этапа диспансеризации

Углубленная диспансеризация включает в себя два этапа.

— Мероприятия первого этапа проводятся всем пациентам, пришедшим на углубленную диспансеризацию. Объем исследований второго этапа зависит от результатов первого, — разъясняет департамент здравоохранения Владимирской области.

Первый этап включает:

– анкетирование, жалобы пациента;

– измерение насыщения крови кислородом (сатурация);

– тест с 6-минутной ходьбой проводится по показаниям и направлен на исследование сердечно-сосудистой системы;

– спирометрия проводится для оценки деятельности дыхательной системы;

– рентгенография органов грудной клетки проводится лицам, не проходившим ранее в течение года данное исследование;

– определение концентрации Д-димера в крови. Она проводится пациентам, перенесшим коронавирус средней степени тяжести и выше. Исследование позволяет выявить риск развития тромбозов;

– общий клинический анализ крови (развернутый);

– биохимический анализ крови включает в себя исследование 7 показателей.

Исследования второго этапа помогают с большей вероятностью определить нарушения в деятельности определенной системы органов и помочь предотвратить развивающиеся осложнения.

Нарушения деятельности сердца и сосудов помогает выявить эхокардиография. Проведение дуплексного сканирования вен нижних конечностей (УЗИ) позволяет определить наличие тромбозов. КТ органов грудной клетки направлено на исследование легких и дыхательной системы в целом.

В облздраве также поясняют, что пройти углубленную диспансеризацию могут и те жители региона, кто в этом году уже проверял здоровье в рамках обычной диспансеризации или профосмотра.