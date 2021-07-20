Ольга Беляева покидает пост директора департамента образования

Губернатор освободил Ольгу Беляеву от должности директора департамента образования. Мотивировка — в связи с истечением срока действия служебного контракта. Эту должность Ольга Александровна занимала с 2013 года. А в департаменте она работала ещё дольше: до назначения руководителем трудилась в должности зама. Ещё ранее стояла во главе владимирского педколледжа, напомнила пресс-служба областной администрации.

Островок стабильности

Ольга Беляева достигла предельного возраста для замещения должности госслужащего — 65 лет — ещё в прошлом году. С ней заключили срочный контракт на год. Год прошёл. Контракт закончился. Его не продлили.

Сегодня, 20 июля, день рождения Ольги Александровны. И завершение её работы в ранге директора департамента. Разумеется, всех волнует вопрос, кто придёт ей на смену. Пока «Белый дом» фамилию преемника не назвал. Лишь бы не очередной «варяг», поскольку сфера образования до последнего времени была одним из островков стабильности, коих в областной системе управления осталось крайне мало.

Это те департаменты и структуры, которыми руководят люди, назначенные ещё при Николае Виноградове (или, во всяком случае, работавшие под его началом). К таковым можно отнести департаменты соцзащиты населения, культуры, сельского хозяйства и продовольствия.

Кадровая чехарда в других структурах уже стала тенденцией.

Смену руководителя образования на залётную фигуру, несомненно, все воспримут болезненно. И хотя губернатор Владимир Сипягин к такого рода эмоциям относится индифферентно, лучше бы ему в данном случае проявить большую чуткость к местным патриотическим настроениям. От руководителей, возникающих как чёрт из табакерки и неизвестно куда исчезающих, уже ощущается усталость.

Пример аппаратчика

Сама Ольга Беляева как раз является образчиком плавного восхождения человека по карьерной лестнице. Родилась во Владимире, окончила литфак местного пединститута с красным дипломом. Преподавала в школе № 14, потом пошла по руководящей части. С 1984-го по 2002 год сначала была заместителем, потом директором Владимирского педагогического колледжа.

В департамент образования пришла почти двадцать лет назад — в 2002-м. Сразу на должность заместителя. Первым лицом стала в 2013-м, когда губернатором выбрали Светлану Орлову.

Ольга Беляева — заслуженный учитель Российской Федерации.

Информация о возможной смене директора департамента образования в последнее время просачивалась, но преимущественно в виде слухов и сообщений телеграм-каналов (что зачастую одно и то же). Никаких видимых внешних причин для увольнения руководителя не существует. Заметных упущений, а тем более провалов, не было. Наоборот, образование Владимирской области прошло испытание пандемией-2020, когда учителя и школьники работали в условиях сюрреализма, но справились.

Сейчас в регионе строятся новые школы, детские сады, результаты прошедших ЕГЭ и ОГЭ не лучше и не хуже, чем в целом по стране. Само собой, стабильное положение дел — не причина начальнику вечно занимать своё кресло. Но не нужно за каждым увольнением видеть какие-то огрехи и промахи. Причины могут лежать на поверхности, как то «достижение предельного возраста», а могут быть из разряда субъективных отношений или желания кого-то занять выгодное место. В жизни ведь всякое бывает.