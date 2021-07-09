Ограничения хуже локдауна. Бизнесмены просят отсрочить жёсткие меры

Предприниматели окажутся на грани банкротства из-за введения в регионе новых ограничительных мер. Об этом накануне заявили участники собрания рестораторов и отельеров Владимирской области. То, что доступ в предприятия сферы услуг разрешат только привитым или обладателям отрицательных ПЦР-тестов, хуже полного закрытия заведений.

Под ограничения подпадают общепит, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры, ночные клубы, гостиницы, солярии, сауны.

— Давайте подсчитаем, сколько надо прямых затрат для содержания предприятия: зарплатный фонд (у кого-то больше, у кого-то меньше) около миллиона рублей в месяц, аренда — 300 тысяч. Никто не освободит от обязанности платить аренду, причем вовремя. Иначе договора аренды могут быть расторгнуты, — говорит зам. председателя Ассоциации рестораторов и отельеров Александр Юрьев. — Коммунальные платежи выставляют вперед и говорят: нам все равно, что вы не работаете, будьте добры заплатить.

Средств на поддержку бизнеса в условиях ограничений «Белый дом» пока не обещает. Предложения, озвученные первым вице-губернатором региона на брифинге по эпидемиологической ситуации, пока в стадии разработки. Конкретики нет. А под ударом могут оказаться тысячи человек.

— Вакцин в области нет, а, с другой стороны, Роспотребнадзор говорит нам: пускайте только вакцинированных, — недоумевает Александр Юрьев. — Создается впечатление, что это невыполнимое требование.

Падение посещаемости

Если ограничительные меры вступят в силу с 12 июля, то в этот же день кафе, фитнес-центры и салоны красоты опустеют. Только по предварительному подсчёту представителей бизнес-сообщества, количество клиентов снизится на 95%.

И это неудивительно. Сертификат о вакцинации, по информации администрации области, получили всего 150 тысяч жителей региона. Это чуть больше 10% населения. При этом многие из них по барам и салонам красоты не ходят. Не секрет, что большинство привитых — пенсионеры. То есть не самые платежеспособные люди.

Фитнес-центры, в основном, посещают люди до 50 лет.

— У нас будет падение выручки большое. И какие варианты существуют, кроме занятий на улице, я не представляю, — переживает представитель владимирского фитнес-клуба Андрей Серан. — Понимаю, что будет непросто и с сотрудниками, и с клиентами, будем сейчас со всем этим заниматься.

Вводимые ограничения приведут к уходу бизнеса в тень, считают многие работники сферы услуг. Локдаун прошлого года показал: по мере того, как официально работающие предприятия теряют выручку, услуги оказывают все те, кто никак не зарегистрирован и не платит налоги.

— Это приводит к тому, что официальные предприятия начинают работать вполсилы, а серый бизнес процветает, — говорит директор отеля в Суздале Марианна Питкевич. — В прошлом году в пандемию, когда были закрыты все точки общественного питания, гостиницы, официально работающие предприятия, у нас в Суздале активизировалась серая схема. Сдавали все: дома, гаражи, квартиры, дачи. Мне кажется, даже собачьи будки.

Открытое письмо

Свои предложения представители сферы услуг сформировали в открытом письме на имя губернатора. Главная их просьба — отсрочить введение бесковидных зон. По мнению предпринимателей, организовать вход для вакцинированных и клиентов с ПЦР-тестами можно только тогда, когда будет достигнут коллективный иммунитет. Для этого число людей, прошедших вакцинацию, должно составить 60% от населения области.

В противном случае посещать сферу гостеприимства и услуг будет просто некому. А это приведет к убыткам и фактическому локдауну, уверены бизнесмены. Именно поэтому стоит подождать. Представители бизнеса обозначают и конкретные даты. Предлагают установить срок начала действия ограничений на отели не ранее 1 августа, а на сферу услуг — не ранее 1 сентября 2021 года.

— Только отсрочка позволит нам выжить, это будет единственная эффективная мера, — пояснил «Призыву» совладелец ресторана «По чесноку» Артем Силонов.

Накануне первый вице-губернатор Александр Ремига заявил, что бизнес в вакууме не останется.

У первых лиц области – другое мнение. 150 тысяч жителей региона, которые получили прививки, — это платежеспособное население, считает первый заместитель губернатора Александр Ремига. Его оптимизма представители бизнеса явно не разделяют. И просят ускорить прививочную кампанию.

Для этого надо ликвидировать дефицит вакцины. Это еще один пункт, обозначенный в открытом письме губернатору. Пока же в очереди на прививку более 70 тысяч жителей Владимирской области.

Отдельной строкой бизнесмены прописали меры поддержки, которые помогут сохранить бизнес и рабочие места. Среди предлагаемых норм — субсидии, единоразовые выплаты, компенсация аренды, мораторий на штрафы и пени по налогам, отсрочка по выплатам.

Всего среди предложений 8 пунктов. В том числе разрешить заселять в гостиницы и посещать фитнес-центры клиентам, перенесшим коронавирус не более полугода назад (сертификат переболевшего действует во многих регионах страны), и разрешить проведение экспресс-тестирования при заселении гостей.

Результатов нет

Все эти предложения вчера были озвучены представителями бизнеса на встрече с первым вице-губернатором региона. Александр Ремига встретился с инициативной группой предпринимателей уже после опубликования изменений в указе «О введении режима повышенной готовности».

При этом, как стало известно «Призыву» из собственных источников, договориться о принципиальных моментах по срокам не удалось.

В качестве небольшого послабления бизнесу, скорее всего, разрешат принимать посетителей кафе и ресторанов на летних верандах. Ожидается, что пообедать на свежем воздухе смогут даже те, у кого нет ПЦР-теста и сертификата о вакцинации.

Остальные ограничения остаются в силе. До конца следующей недели, обещают представители власти, будут разработаны меры поддержки бизнеса. Предприниматели просят учесть их интересы и обсуждать подобные вопросы еще до того, как публикуются официальные документы.

Полный текст письма