Ограничения для сферы услуг перенесли на 1 сентября

Действие ограничений, введённых указом губернатора для фитнес-центров, спорт-залов, салонов красоты и парикмахерских, отодвинули до 1 сентября. Сегодня вечером об этом сообщил первый заместитель главы региона Александр Ремига. Таким образом, администрация области пошла на попятную, прислушавшись к мнению бизнес-сообщества и политических сил, вставших на его защиту. Согласно ранее принятым изменениям в указ, ограничения вступали в силу с 12 июля. Они предусматривали, что посещать вышеназванные учреждения могут лишь те, кто вакцинирован и имеет о сём сертификат, а также обладатели отрицательного ПЦР-теста.

Пошли на уступки

Первоначальные изменения вызвали бурю негодования в бизнесс-сообществе, что и понятно: избирательный допуск посетителей грозил закрытием или банкротством большинства организаций сферы услуг. Поток клиентов сократился в разных секторах от 80 до 90%. Загнанные в угол, рестораторы и отельеры, по сути, предъявили вчера ультиматум администрации области, обратившись в прокуратуру и поставив условие вести переговоры только с губернатором.

Губернатор, правда, улетел сегодня в Татарстан — укреплять экономические и прочие отношения с руководством этой республики, поэтому отдуваться пришлось всё тому же Ремиге, у которого, кстати, сегодня случился день рождения. Он его провёл бодро и содержательно, консультируясь со своим шефом относительно непокорных предпринимателей. Те тоже время даром не теряли, а излагали свою позицию журналистам «Призыва». Вот запись интервью:

Под занавес рабочего дня «Белый дом» анонсировал онлайн-брифинг первого вице-губернатора по теме ограничений. Сразу стало понятно, что администрация области готова смягчить ранее принятые меры. Так и случилось.

— С губернатором мы повестку проработали в течение дня, и буквально час назад я, как исполняющий обязанности, указ подписал. Те ограничения, которые действовали для фитнес-центров, спорт-залов, салонов красоты и парикмахерских с точки зрения посещения с ПЦР и QR-кодами по вакцинации мы отодвинули до 1 сентября, — сообщил Александр Ремига на онлайн-брифинге, который был намечен на 18.30, но начался с задержкой.

При этом первый вице-губернатор, тем не менее, погрозил пальцем получившим отсрочку работникам сферы услуг. Он сказал, что те «могут работать при жёстких соблюдениях мер безопасности, прописанных Роспотребнадзором».

— В случае если меры безопасности, которые сейчас четко прописаны и регламентированы, не будут соблюдаться, тогда бизнес сам свой сделал выбор, и мы перейдем к более жестким мерам, — насупил брови чиновник.

Победа бизнеса

Но какие бы суровые кары за нарушение предписаний не сулил Александр Ремига сфере обслуживания, очевидно одно: предприниматели отстояли свои права. И не только свои. А ещё и права своих клиентов.

— Ограничительные меры, содержащиеся в указе, по своей сути являются «социальным шантажом». Права граждан, проживающих на территории Владимирской области, на получение услуг в сфере общественного питания, досуга, фитнеса, красоты и многих других теперь зависят от вакцинации. Фактически отказ от вакцинации прямо приведет к лишению этих прав, — отмечалось в обращении предпринимателей в прокуратуру.

Они даже пошли дальше. Потребовали, чтобы областные власти обеспечили вакцинацию всех желающих.

В этих условиях областным властям пришлось действовать оперативнее, чем было задумано. Сначала «Белый дом» сообщил, что первый вице-губернатор проведёт ряд встреч с представителями разных секторов сфер услуг. Потом доложит их и свои предложения главе региона. А уж потом тот примет «единственно верное решение».

Но решать пришлось гораздо быстрее, в перерывах между протокольными встречами в Казани и подписыванием, несомненно, важных бумаг о сотрудничестве двух российских регионов.

Конечно, всё это не означает, что кафе или фитнес-центры будут работать свободно. Ограничения по наполняемости залов и прочие требования остались. Но они хотя бы смогут — при благоприятном стечении обстоятельств — избежать убытков и закрытия.