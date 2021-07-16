Обязательную вакцинацию для работников 12 отраслей ввели во Владимирской области

Во Владимирской области ввели обязательную вакцинацию для работников 12 сфер деятельности. Соответствующее постановление подписала накануне, 15 июля, начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова. Документ обязывает работодателей провакцинировать от коронавируса не менее 60 процентов своих сотрудников. Постановление № 4 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинация от ковида стала обязательной для работников ключевых отраслей.

Кому обязательно

Согласно документу обязательная вакцинация от коронавируса вводится для сотрудников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в следующих сферах:

— образование, здравоохранение, социальная защита, социальное обслуживание и сотрудники правоохранительных органов;

— общественное питание;

— торговля и фармацевтическая деятельность;

— клиентские подразделения финансовых организаций;

— организации, оказывающие услуги почтовой связи;

— многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

— транспорт общего пользования, такси;

— жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны;

— физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны;

— театры, кинотеатры, концертные залы;

— музеи, библиотеки.

Привиться до 15 сентября

В своем постановлении главный санитарный врач Владимирской области предписывает руководителям организаций данных сфер деятельности в срок до 15 августа сделать прививку первым компонентом. До 15 сентября полностью пройти вакцинацию должны не менее 60 процентов работающих.

Кроме того, руководители предприятий и организаций должны усилить информационно-разъяснительную работу среди работников по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на соблюдение ограничительных мер и необходимость проведения профилактических прививок.

Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в вакцинации.

Департаменту здравоохранения Владимирской области предписано оказать содействие в вакцинации сотрудников вышеуказанных сфер деятельности. Отчитаться о проделанной работе облздрав должен до 29 июля.

Подписание постановления об обязательной вакцинации обусловлено неблагополучной эпидобстановкой в регионе, поясняет Татьяна Данилова. За месяц заболеваемость выросла в 3,6 раза — с 34,5 на 100 тысяч населения до 125,3. В группе населения старше 65 лет показатель вырос в 4,4 раза. Наибольший рост отмечен в возрастной группе от 30 до 49 лет — 4,5 раза. Активно заражаются коронавирусом и дети. Причем заболевание, в сравнении с первой и второй волной, протекает тяжело.