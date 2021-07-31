Обманутых дольщиков снова накормили «завтраками»

Обманутых дольщиков Владимирской области пересчитал новый заместитель губернатора по вопросам строительства и ЖКХ Герман Елянюшкин. Он пришел на смену Роману Годунину и пока работает с приставкой врио. Но уже провел заседание рабочей группы по защите прав и законных интересов граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В едином реестре проблемных объектов зарегистрированы 8 многоквартирных домов, количество долевых договоров участия — 385. В этом году новоиспеченный чиновник обещает восстановить права граждан по пяти объектам и по 331 договорам долевого участия.

Число дольщиков и сроки решения их проблем меняются, как цены на прилавках. Называется то 333 семьи, то 380. Раньше счастливой датой был июль 2021 года, теперь уже — декабрь 2023-го.

Кадровая чехарда в «Белом доме» явно тормозит работу по болезненному вопросу. Меняются и вице-губернаторы, и директора департамента строительства. А люди – десятки дольщиков — теряют надежду дождаться результата.

Сроки обнулили

Ничего хорошего не принесло заседание под руководством нового чиновника дольщиком дома № 19 по улице Центральой в Коммунаре. Во-первых, в этот раз их не позвали на совещание (при Годунине — звали). Во-вторых, алгоритм восстановления их прав радикально изменили. О чем дольщики узнали из пресс-релиза.

— Для решения проблемы необходимо принять нормативно-правой акт об утверждении проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, — процитировала слова врио вице-губернатора пресс-служба областной администрации.

Раньше (буквально месяц-два назад) и Годунин, и губернатор Сипягин оптимистично вещали об успешном захождении проекта об охранных зонах в Минкульт и рассмотрении его на совете при министерстве. А теперь почему-то требуется новый документ. И сроков его подготовки и реализации не называется.

Фонд по банкротам

Полтора месяца назад начал работать региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Он реализует только два направления: возмещает гражданам средства по договорам долевого участия или финансирует мероприятия по завершению строительства объектов незавершённого строительства.

Средства в фонд идут из федерального бюджета.

За короткое время существования фонд определился пока только с объектами. Их два. Дом № 13 на улице Музейной во Владимире (застройщик ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская Риэлторская компания») и дом на улице Пролетарской в Покрове (застройщик ООО «Виста»).

— Законодательство позволяет фонду проводить мероприятия только в отношении тех домов, застройщик которых признан банкротом. Соответствующие мероприятия в отношении обманутых дольщиков по этим домам запланированы на 2021-2022 годы, — сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

Более конкретных ответов дольщики не получили. Заметной активности и эмоциональной заинтересованности, как бывало с предшественниками, Герман Елянюшкин не проявил. Зато порадовался, что новых обманутых дольщиков не появится.

— К счастью, сегодня на рынке жилого строительства действует механизм эскроу-счетов, которые позволяют защитить наших жителей от подобных ситуаций и мошеннических схем при участии в долевом строительстве. Во Владимирской области по состоянию на 29 июля 49 застройщиков реализуют 118 объектов с применением эскроу-счетов. Из них по 56 объектам денежные средства привлекаются в рамках проектного финансирования, − отметил врио заместителя губернатора.