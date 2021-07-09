Областной суд отменил решение по мусорному делу

Клиентам компании «Биотехнологии» не сделают перерасчет

Областной суд отменил решение Октябрьского районного суда города Владимира по компании «Биотехнологии». Ранее общественная организация «Народный контроль», подавшая иск к регоператору по обращению с отходами, доказала, что расценки у того завышенные. В тариф включена переработка мусора, на деле же она не производится. Значит, тариф нужно снизить. Районная Фемида с этим согласилась. Областная — нет.

Представители «Биотехнологий» и департамента природопользования смогли убедить областной суд в том, что главная задача регоператора — вывозить мусор. И если компания с этим справляется, то зачем менять тарифы?

Зал суда молоток

Вынесено решение по делу

По плану «Биотехнологии» за год должны были отправить на переработку 38 тысяч тонн отходов. По факту получилось только 8 тысяч тонн. Судья Октябрьского района нашла этот факт существенным для удовлетворения иска. Но «Биотехнологии» опротестовали это решение.

Графики соблюдаем?

Компания соблюдает графики вывоза отходов, настаивали в суде представители «Биотехнологий». Сбоев нет. Обязательства перед клиентами выполнили.

— Те отходы, которые сдают физлица, они обезличены. Какие из них пошли на обработку, а какие на полигон — отследить невозможно. Физлицам оказывается услуга только по вывозу мусора из контейнеров. Мы вывозили ТКО вовремя и с соблюдением графиков, — сказал юрист компании «Биотехнологии» Юрий Мелехин.

 Ежедневно сто машин забирают мусор из 3400 контейнеров зоны № 2.

Графики вывоза ТКО утверждают в департаменте природопользования. За полтора года работы регоператора «Биотехнологии» многие заметили, что мусор с контейнерных площадок вывозят далеко не каждый день. Особенно это касается выходных дней, а по географии — отдаленных микрорайонов Владимира. Такие примеры были в Веризино, Пиганово.

В Пиганово мусора был избыток

И это речь только о многоквартирных домах. Что же касается частного сектора, то даже во Владимире существует до сих пор бестарный способ вывоза мусора. Мусоровозы приезжают всего раз в неделю.

Жители вспоминают, что при прежних мусоровывозящих компаниях проблем с уборкой не было. Мусор вывозили каждый день и ранним утром. Сейчас грузовик «Биотехнологий» в день Х можно прождать до самого вечера.

— Но перерасчет платежей возможен только по двум причинам: временное отсутствие потребителей и предоставление некачественной услуги. Ни того, ни другого в нашем случае не было, — поддержали позицию «Биотехнологий» представители областной жилищной инспекции.

Позиция компании «Биотехнологии» такова: раз тариф на обращение с ТКО утверждал департамент регулирования цен и тарифов, то и менять его вправе только он. А суд или общественники решать, надо ли снизить ставки и на сколько, не могут.

Мусоровоз вывозит отходы с площадки

Мусоровоз вывозит отходы с площадки

Между тем с января 2021 года тарифы на обращение с ТКО в зоне № 2, где работают «Биотехнологии», уже снижались. И это, действительно, инициировал департамент. Во-первых, в расчёт взяли именно невыполнение компанией плана по сортировке и переработке отходов. А во-вторых, снизились тарифы полигона «Марьинка», куда свозят мусор.

Другие — могут

У представителей «Народного контроля» Алексея Смирнова и Ирины Паниной — свои резоны. Они настаивают на том, что регоператор нарушает права потребителей.

— Мы не оспариваем тарифы, мы говорим только с точки зрения закона о защите прав потребителей. Услуга по обращению с ТКО оказана не полностью. Поэтому должен быть перерасчет, — пояснили общественники.

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Полезный мусор перерабатывают частники и волонтеры

Общественники заявили, что продолжат бороться за права потребителей уже в кассационной инстанции.

Между тем, пока региональный оператор «Биотехнологии» тормозит с переработкой отходов, этим делом активно занялись волонтёры и другие компании. Например, во Владимире — «Спецтранс». А в Коврове — «Экотранс». Они регулярно принимают полезные отходы на переработку. То есть работают на благо природы и региона в целом.

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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