Областной суд отменил решение по мусорному делу

Областной суд отменил решение Октябрьского районного суда города Владимира по компании «Биотехнологии». Ранее общественная организация «Народный контроль», подавшая иск к регоператору по обращению с отходами, доказала, что расценки у того завышенные. В тариф включена переработка мусора, на деле же она не производится. Значит, тариф нужно снизить. Районная Фемида с этим согласилась. Областная — нет.

Представители «Биотехнологий» и департамента природопользования смогли убедить областной суд в том, что главная задача регоператора — вывозить мусор. И если компания с этим справляется, то зачем менять тарифы?

По плану «Биотехнологии» за год должны были отправить на переработку 38 тысяч тонн отходов. По факту получилось только 8 тысяч тонн. Судья Октябрьского района нашла этот факт существенным для удовлетворения иска. Но «Биотехнологии» опротестовали это решение.

Графики соблюдаем?

Компания соблюдает графики вывоза отходов, настаивали в суде представители «Биотехнологий». Сбоев нет. Обязательства перед клиентами выполнили.

— Те отходы, которые сдают физлица, они обезличены. Какие из них пошли на обработку, а какие на полигон — отследить невозможно. Физлицам оказывается услуга только по вывозу мусора из контейнеров. Мы вывозили ТКО вовремя и с соблюдением графиков, — сказал юрист компании «Биотехнологии» Юрий Мелехин.

Ежедневно сто машин забирают мусор из 3400 контейнеров зоны № 2.

Графики вывоза ТКО утверждают в департаменте природопользования. За полтора года работы регоператора «Биотехнологии» многие заметили, что мусор с контейнерных площадок вывозят далеко не каждый день. Особенно это касается выходных дней, а по географии — отдаленных микрорайонов Владимира. Такие примеры были в Веризино, Пиганово.

И это речь только о многоквартирных домах. Что же касается частного сектора, то даже во Владимире существует до сих пор бестарный способ вывоза мусора. Мусоровозы приезжают всего раз в неделю.

Жители вспоминают, что при прежних мусоровывозящих компаниях проблем с уборкой не было. Мусор вывозили каждый день и ранним утром. Сейчас грузовик «Биотехнологий» в день Х можно прождать до самого вечера.

— Но перерасчет платежей возможен только по двум причинам: временное отсутствие потребителей и предоставление некачественной услуги. Ни того, ни другого в нашем случае не было, — поддержали позицию «Биотехнологий» представители областной жилищной инспекции.

Позиция компании «Биотехнологии» такова: раз тариф на обращение с ТКО утверждал департамент регулирования цен и тарифов, то и менять его вправе только он. А суд или общественники решать, надо ли снизить ставки и на сколько, не могут.

Между тем с января 2021 года тарифы на обращение с ТКО в зоне № 2, где работают «Биотехнологии», уже снижались. И это, действительно, инициировал департамент. Во-первых, в расчёт взяли именно невыполнение компанией плана по сортировке и переработке отходов. А во-вторых, снизились тарифы полигона «Марьинка», куда свозят мусор.

Другие — могут

У представителей «Народного контроля» Алексея Смирнова и Ирины Паниной — свои резоны. Они настаивают на том, что регоператор нарушает права потребителей.

— Мы не оспариваем тарифы, мы говорим только с точки зрения закона о защите прав потребителей. Услуга по обращению с ТКО оказана не полностью. Поэтому должен быть перерасчет, — пояснили общественники.

Общественники заявили, что продолжат бороться за права потребителей уже в кассационной инстанции.

Между тем, пока региональный оператор «Биотехнологии» тормозит с переработкой отходов, этим делом активно занялись волонтёры и другие компании. Например, во Владимире — «Спецтранс». А в Коврове — «Экотранс». Они регулярно принимают полезные отходы на переработку. То есть работают на благо природы и региона в целом.