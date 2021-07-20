Областной суд отменил приговор бывшему главврачу ОКБ Любови Быковой

Облсуд отменил приговор в отношении экс-главврача ОКБ Любови Быковой, вынесенный ранее Октябрьским районным судом города Владимира. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в колонии общего режима и штраф в размере 2 миллионов рублей. Теперь уголовное дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Год за решёткой

За решёткой Любовь Быкова в совокупности пребывала около года. Арестовали её в ноябре 2019 года. В СИЗО, пока шло следствие, держали до июля 2020-го. Потом меру пресечения изменили на домашний арест, а в феврале нынешнего года состоялся обвинительный приговор. Поскольку Любовь Быкова подала на его обжалование, в колонию её не этапировали, а содержали в следственном изоляторе.

При вынесении приговора в феврале районная Фемида согласилась со следствием в том, что главврач областной клинической больницы обеспечила победу коммерческой фирме в аукционе на поставку компьютерного томографа. Стоимость оборудования составила свыше 72 миллионов рублей. Проведенная экспертиза показала, что цена томографа других производителей с аналогичными характеристиками на 4 миллиона рублей дешевле.

Взятка в размере 950 000 рублей была получена за оказание содействия в заключении госконтракта, установил суд.

— Кроме того, в период с 19 по 30 июля 2019 года за создание неравных условий конкуренции между участниками закупок электрокардиостимуляторов получила также взятку в виде денег в размере 500 000 рублей, — процитировала обжалуемый приговор пресс-служба областного суда.

На новое рассмотрение

Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда отменила приговор Октябрьского районного суда. При этом суть обвинений, выдвинутых против Любови Быковой, под сомнения не ставилась. Речь идёт о нарушении судом первой инстанции уголовно-процессуального законодательства.

— Постановленный судом первой инстанции приговор не в полной мере отвечает требованиям ст. 299 УПК РФ, обязывающим суд разрешить вопрос о том, является ли деяние преступлением, каким пунктом, частью, статьей УК РФ оно предусмотрено, подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление и какое наказание должно быть ему назначено, — цитируем сообщение областного суда.

В связи с этим уголовное дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Причём в ином составе — им займётся другой судья. Любовь Быкова отпущена под домашний арест. Пока сроком на 2 месяца.