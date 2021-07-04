Новые школьные автобусы придут в районы

10 школьных автобусов планируют закупить для школ Владимирской области. Потребность в такой технике — в четыре раза выше. Но денег на закупку сразу нескольких десятков автобусов пока нет. Новые же автобусы пойдут в Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Муромский и Судогодский районы. Значатся среди получателей и крупнейшие города региона — Владимир и Муром.

Школьников перевозят больше

Сегодня около 10 тысяч ребят нужно возить из отдаленных сёл и деревень в крупноформатные школы. Для этого используются сотни машин.

318 автобусов ежедневно возят детей из дома в школу и обратно.

— Для замены изношенного транспорта из областного бюджета ежегодно выделяются средства. Кроме того, существенную помощь оказывает федеральный центр. Например, в прошлом году Владимирская область получила 31 новый школьный автобус, — сообщила директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева. — В нынешнем году подана новая заявка на федеральное финансирование закупки транспорта.

Для сравнения, год назад школьными автобусами пользовались 9 тысяч ребят — на тысячу меньше сегодняшнего. Да и автобусов было меньше. Последнее время школы не закрываются, но меняются потребности родителей. Они зачастую выбирают другие школы для своих детей, до которых нужно добираться. А отделы образования на местах обязаны обеспечить подвоз детей.

К примеру, даже во Владимире на время строительства новых корпусов школы № 46 учащихся из Загородного возили на автобусах в школу № 26. Детей из микрорайонов Шепелево, Никулино, Вилки, Злобино возят в школу в Вяткино, ближайшую к этим населенным пунктам.

Новые закупки

Закупают автобусы и муниципальные образования. В этом году на торгах появилась всего пара таких контрактов. В 6 миллионов рублей обойдется покупка транспортного средства для Филипповской школы Киржачского района на 35 мест. Автобус будет жёлтым с надписями «Дети».

Автобус для Никологорской школы в Вязниковском районе выбирают существенно дешевле — около 3 миллионов рублей. Он рассчитан на 23 места. Все они оборудованы ремнями безопасности.

Родители считают, что и водителей должны набирать соответственно статусу.

— Несколько раз водитель отказывался остановить около нашего дома, когда вез детей из школы. Говорил, что ему неудобно. Но мы просили именно в этом месте, потому что от остановки до дома нужно идти через пустырь, а там бездомные агрессивные собаки. С директором договорились, но водитель все решает по-своему. Это недопустимо, — считает мама ученицы начальной школы в поселке Садовый Суздальского района.

Кадровый дефицит актуален в школах как для педагогов, так и для водителей. Найти подходящих — осторожных и терпеливых, а также согласных работать за относительно невысокую зарплату — не так много.