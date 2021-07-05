Новые нормативы на тепло вступили в силу

С 1 июля во Владимирской области вступили в силу единые нормативы на тепловую энергию. В своих квитанциях разницу увидят те жители, кто платит за тепло не по общедомовому прибору учета, а по нормативу. Исключение сделали только для двух групп домов: 1-4-этажных и домов, построенных до 1999 года. Для них нормативы начнут действовать с 1 октября 2021 года.

Переносы и исключения из правил

Пока же у каждого муниципального образования работают свои ставки. Ввод новых нормативов, которые департамент регулирования цен и тарифов рассчитал два года назад, переносили, как минимум, три раза. Опасались резкого роста платежей и, как следствие, социальной напряжённости. Кроме того, увеличение тарифов не уложилось бы в утвержденные на федеральном уровне границы — 5,4%.

Сейчас «зелёный свет» на нормативы дали, но сделали исключение, которое охватывает огромное число жилых построек. Иначе сейчас их жителям пришлось бы крайне тяжело. Для двухэтажек нормативы, по расчётам, должны вырасти почти на 50%. Вкупе с ростом тарифов, который традиционно происходит с 1 июля, новые суммы в квитанциях шокировали бы людей.

Кроме того, в период пандемии, сопряженный ограничениями в приеме граждан, многим тяжело собрать справки, которые необходимы для предоставления субсидии на оплату комуслуг. Это тоже учитывали. Впрочем, отсрочка до 1 октября лишь несколько «размажет» процесс увеличения оплаты. А так всё равно придётся платить больше. Не сейчас, так осенью.

Процесс пойдёт

Дальше тормозить с вводом новых тарифов уже нельзя. Во всех регионах РФ единые нормативы на коммунальные ресурсы должны вступить с января 2022 года — таково требование федерального законодательства.

— С установкой общедомовых приборов учета возникают сложности именно в двухэтажных домах. Больше всего таких домов на селе. Там преимущественно живут социально незащищенные категории граждан. Вопрос субсидии для них довольно актуальный. Для таких категорий жителей предусмотрена мера поддержки в виде субсидии. Общая сумма — 95 миллионов рублей, — говорит директор департамента госрегулирования цен и тарифов Мария Новоселова. — Хочется привести пример отличной работы Ковровского района. Там власти досрочно поставили во всех домах приборы учёта. Жители имеют возможность платить столько, сколько израсходовали, и не почувствуют роста нормативов.

Субсидии для поддержки

С января 2020 года в области стали действовать единые нормативы на горячее и холодное водоснабжение, на водоотведение. Рост платежей произошел во многих территориях. По информации департамента регулирования цен и тарифов, тогда никто из семей не обратился за дополнительной субсидией в связи с пересчетом нормативов. Но все это было до пандемии и до роста цен на продукты и товары, который наблюдается в этом году.

Эксперты уверены, что в случае с нормативами на тепло «пострадавших» от роста ставок будет больше. Им точно понадобится дополнительная субсидия. Ее можно будет оформить только в случае получения документа о невозможности установки общедомового прибора учета.

Этот акт будут выдавать ресурсоснабжающие организации.

В прямом эфире телеканала обладминистрации «Губерния» директор департамента регулирования цен и тарифов Мария Новоселова озвучила статистику по единым нормативам на тепловую энергию. В регионе есть 3467 двухэтажных домов до 1999 года постройки. Только 9,5% их них оснащены приборами учета. По нормативу за тепло платят жители 3139 жилых домов.

Чтобы их платежи не выросли на 50%, когда у остальных — на 5,4%, нужно оформить субсидию. Правда, признает Мария Новоселова, жильцам придется «пройти все этапы ногами» и самостоятельно получить необходимые справки.

В администрации области также напоминают об общей субсидии на оплату коммунальных услуг. Ее могут получить те семьи, затраты которых на услуги ЖКХ превышают 22% от доходов. «Планка» для одиноко проживающих пенсионеров — 18%. По данным Владимирстата, 48,9 тысячи семей оформили субсидию. Ее средний размер — 2178 рублей в месяц.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 1 июля в регионе повысились все основные тарифы на услуги ЖКХ. Меньше всех рост платежей почувствуют жители областного центра, где останутся без изменений тарифы на тепловую энергию и вывоз твердых бытовых отходов.