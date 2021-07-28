Новую пешеходку в Добром затопило

Оранжевый фонтан забил на пешеходной улице Соколова-Соколенка во Владимире. Затопило новые тротуары и велодорожки. Огромные лужи образовались на газонах и тропинках, ведущих к жилым домам. В мэрии Владимира пояснили: «Сообщение поступило от жителей по номеру аварийно-диспетчерской службы. Случилась утечка на водопроводе. Выехали бригады «Владимирводоканала».

На утро 28 июля без воды остались жители 4 многоквартирных домов по улице Соколова-Соколенка.

— Вода течет с обеда 27 июля. Звонили во все инстанции. Вот когда вода в квартирах уже пропала, тогда приехали, — сообщили жители окрестных домов.

Цвет и запах

По сообщениям очевидцев, сначала вода текла обычного цвета. Чистая и прозрачная, как из крана. Сегодня утром цвет её изменился. Стал рыжий. Мутные потоки затопили газоны, тротуары. Прохожие стали жаловаться на неприятный запах.

— Вот такую ужасную воду мы и пьем. Такая вода течет по трубам в наши дома. То ли трубы все надо менять, то ли пора систему очистки ремонтировать, — рассуждали прохожие на пешеходке.

Работники «Владимирводоканала» пытались перекрыть воду в одном из колодцев, находящихся на пешеходке на Соколова-Соколенка. Но до конца так и не смогли этого сделать. Стали пробовать в другом колодце. Оборудование старое, эксплуатируется давно, ремонтируется редко. Вот и результат. Много воды утекло.

Где копать

Сегодня на месте происшествия побывала группа «Призыва». Подоспели и сотрудники «Водоканала», а также газовых служб. Там, где хлещет фонтан с рыжей водой, находится газопровод. Газовщики показали коммунальщикам, где копать можно, а где нельзя — повредишь сети газоснабжения.

Как только поток воды остановят, сразу же начнут рыть траншею.

На место прибыло около 20 единиц техники. Самосвалы, экскаваторы, тракторы, илососы, насосные установки, каналопромывочные машины. Рабочие обещали к 17 часам найти порыв, заменить или отремонтировать трубопровод и по возможности закопать траншею.

Газон зазеленеет

У участников обсуждений в соцсетях возникли вопросы о сохранности пешеходной зоны. После таких потопов люди сомневаются, что асфальт долго продержится на тротуарах и велодорожках. А этот объект благоустройства и без того сдавался с проблемами.

В прошлом году пешеходку хотели сделать за месяц. Был и проект, и рвение подрядчика. Выделили 14 миллионов рублей из бюджета. К зиме едва успели уложить асфальт на дорожках. Лавочки, урны, подсыпку охранной зоны под линиями электропередач делали этой весной. Разметку и освещение налаживали уже летом 2021 года.

А обещанного масштабного озеленения так и не было. Полынью заросли все газоны. После потопа, глядишь, и другая трава проклюнется. Городские службы либо подстригут бурный сорняк, либо выполют и засадят аккуратной травкой.