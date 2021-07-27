Новая волна жаркой погоды накрыла Владимирскую область

Центральную часть Европейской России, а вместе с нею и Владимирскую область, накрыла третья волна тепла. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 27 июля, на западе и юге области воздух прогреется до +30 градусов. Жаркая погода ожидается и в среду, 28 июля. Чуть прохладнее будет в четверг. Воздух охладят дожди, которые популярные погодные паблики прогнозируют в этот день. К выходным температура вновь немного поднимется.

Без температурных рекордов

Причиной повышения температуры станет очередной антициклон. При этом синоптики заверяют: третья волна тепла будет не столь экстремальной. Столбик термометров выше 30-градусной отметки не поднимется. Напомним, что первая волна в июне была самой мощной и сопровождалась температурными рекордами. Вторая волна тепла случилась в июле, она была менее жаркой, но зато более продолжительной.

По предварительным прогнозам, жаркие дни ожидаются и в августе.

— Если проанализировать температурный фон за последние 15 лет, то оказывается, что и в середине августа бывают очень жаркие дни, около плюс 30 градусов, и даже в конце августа. Еще рано провожать лето, — сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Опасности жары

Тем не менее сотрудники МЧС обращают внимание на то, что в жаркую погоду возрастают риски получения солнечных и тепловых ударов.

— Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Носите лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте летний головной убор и солнцезащитные очки. На улице старайтесь находиться в тени, — рекомендует Главное управление МЧС России по Владимирской области.

В случае возникновения чрезвычайного происшествия необходимо немедленно сообщить об этом по номеру «112» или «101».

Пожары и происшествия на воде

Настоятельно просят спасатели соблюдать правила безопасности на водоемах. Купаться следует только в разрешенных оборудованных местах. Дети и пожилые родственники должны находиться под постоянным вниманием.

С начала года во Владимирской области утонул уже 31 человек, из них 6 детей. Жаркое лето спровоцировало рост трагедий на воде. Чтобы привлечь внимание к тревожной статистике, спасатели придумали оригинальные памятки для отдыхающих на воде.

Сложной в регионе остается и ситуация с природными пожарами. В Гусь-Хрустальном районе установился самый высокий пятый класс пожарной опасности. Его еще называют чрезвычайным.

— Обращаем также внимание на недопустимость разведения костров в лесах и палов сухой растительности, на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности на садовых и дачных участках, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.