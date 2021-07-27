Ночной рейд по владимирским кафе: версия проверяющих

Департамент предпринимательства объяснил причину проверок общепита, прошедших в ночь с субботы на воскресенье 25 июля. Рейд по владимирским кафе совершили чиновники вместе с сотрудниками Росгвардии. Эти действия возмутили бизнес-сообщество, о чём предприниматели заявили в СМИ. Департамент, подумав, сообщил, что рейды проведены по поручению губернатора.

Рейд по поручению

Официальное заявление департамента предпринимательства созрело к вечеру понедельника. Там сказано, что в ходе рейда проверили 9 предприятий: 3 магазина и 6 кафе.

— Мониторинг проводился на основании поручения губернатора, данного на заседании оперативного штаба по контролю за выполнением мероприятий, проводимых органами управления и силами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Владимирской области, графика мониторинга и приказов ведомств (пункт 2 протокола от 01.07.2021 № 23), — говорится в сообщении департамента.

Для объяснений причин рейда департаменту понадобился почти целый день. Мало того, текст сообщения родился после совещания.

— У нас через 40 минут состоится совещание, по результатам которого мы дадим официальное заявление, — сказали в департаменте, когда «Призыв» позвонил туда в понедельник.

Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области понадобилось гораздо меньше времени: свое негодование предприниматели выплеснули в СМИ и соцсети утром первого рабочего дня. Они напомнила о моратории на проверки предприятий малого и среднего бизнеса.

О том, что с юридической точки зрения мораторий распространяется только на плановые проверки, «Призыв» писал вчера. А произошедшее в ночь с субботы на воскресенье формально является «случайным рейдом» (в терминологии самих проверяющих). Такие рейды, по результатам которых тоже могут быть выписаны штрафы, никто не запрещал.

Против любых проверок

— А губернатор нам лично говорил, что против любых проверок, — парирует слова чиновников вице-президент Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области, владелец кафе Александр Юрьев.

В ту ночь проверили кафе «Чито-Грито», «Пшеничный кот», «ZZZED», «Хинкальный дом», «Пятница» — они принадлежат либо самому Юрьеву, либо другому вице-президенту ассоциации Дмитрию Большакову. При этом в интервью нашим коллегам из «ПроВладимира» вице-губернатор Александр Ремига, курирующий вопросы предпринимательства, сказал, что ничего личного в этих проверках не было.

— Я думаю, что здесь не надо искать двойной смысл. Это просто какие-то конкретные предприниматели доносят свою позицию и определенным образом хотят выставить [ситуацию], вот и все. Проверки проходят каждый день.

Рестораторы словам чиновника не верят. Президент ассоциации Марина Земскова выражается бескомпромиссно.

— Кто боролся, на того и напали, — говорит она, вспоминая историю бунта владимирского бизнес-сообщества против очередных поправок в указе губернатора. Напомню, тогда по итогам оперативного совещания по эпидситуации в регионе было решено закрыть вход в кафе, рестораны, гостиницы, кинотеатры для непривитых посетителей.

Прививки и шахматы

Тот указ смягчили и дали рестораторам время до 15 сентября. А во время ночного случайного рейда проверяющие спрашивали у администраторов кафе журнал вакцинации сотрудников и требовали, чтобы 80% смены были привиты. Это требование неправомерно, образца такого документа пока не существует, что в беседе с «Призывом» подтвердила пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Кстати, в официальном заявлении департамента предпринимательства о проверках вакцинации сотрудников нет ни слова. Из странных требований проверяющих была еще расстановка столиков в шахматном порядке. По этому поводу Ремига сказал, что предприниматели могут обращаться в прокуратуру.

— Если это не соответствует требованиям, то однозначно никаких юридических последствий не может быть, говорю сразу. Плюс, если они считают, что что-то было нарушено, они могут обратиться в прокуратуру и суд, отстоять свою позицию, — сказал он в интервью «ПроВладимиру».

По итогам проверки никаких постановлений не выписали. Сами проверяющие, по словам присутствующих на рейде рестораторов, высказались в том ключе, что это был предупредительный выстрел, а на следующей неделе стоит ждать рейд совместно с Роспотребнадзором.

Поддержки нет

А вот с мерами поддержки владимирскому бизнесу чиновники не торопятся. На сегодняшний день рестораторы не получили ни копейки. И тут версии «Белого дома» и бизнес-сообщества расходятся.

Ремига говорит, что на встрече с ним представители ассоциации от поддержки отказались. Земскова же утверждает, что им ничего дельного и не предлагали.

— Ремига сказал: «Представляете, через что мне придется пройти?», мол, это потребует много времени. Слова, слова, слова. А еще департамент рассылает письма коммерческим арендаторам с просьбой снизить арендную плату для владельцев кафе и ресторанов. Как вы думаете, кто-нибудь согласился?