«Ночная ведьма» из Меленковского района скинула на врага 100 тонн бомб

Самолеты По-2, или «кукурузники», пилотируемые женщинами, по ночам наводили страх на фашистов. Когда на передовую опускается тьма и тишина, вдруг до слуха доносится еле уловимый рокот мотора. В небо летят очереди трассирующих пуль, бухают зенитки, сверлят небо лучи прожекторов. А самолет летит почти над землей и посыпает на головы немцев бомбы, гранаты, зажигалки. В 1942 году гитлеровцы за каждый сбитый По-2 установили высшую награду — железный крест. Вот как сильно вредили им советские летчицы, прозванные фашистами «ночными ведьмами». Среди них была и Катя Рябова из Меленковского района, которой сегодня исполнилось бы 100 лет.

Конец мирной жизни

Родилась Катя в тихом селе Гусь-Железный Меленковского района Владимирской области 14 июля 1921 года. Росла трудолюбивой и прилежной, тянулась к знаниям. Закончила учебу в местной школе и добилась исполнения своей мечты — Катя поступила в Московский государственный университет на механико-математический факультет. Невысокого роста, общительная, она имела много подруг и в свободное время мечтала о будущем.

Война вторглась, нарушила учебу, над страной нависла угроза фашистского порабощения. И Катя решила вступить в ряды защитников, поехать на фронт. В военкомате отказали. Пришлось вместе с другими студентами дежурить на крышах зданий, тушить зажигательные бомбы и сооружать оборонительные рубежи под Москвой. Скрепя сердце, она видела, как к столице рвались вражеские самолеты с черными крестами на крыльях. Ее неудержимо влекло туда, где советские люди с оружием в руках отстаивали свою Родину.

Первый женский

Узнав, что известная летчица Герой Советского Союза Марина Раскова формирует женское авиационное соединение, Катя одной из первых подала заявление и была зачислена в октябре 1941 года. Начались месяцы напряженной учебы в авиационной школе под городом Энгельсом. Обучалась Рябова летному и штурманскому делу на легком самолете По-2. Это самолет-биплан, тихоходный, каркас деревянный, обтянутый перкалем, имел мотор М-11 мощностью 100 л.с., развивал скорость 130 км в час. Самолет был вооружен пулеметом, мог нести бомбовую нагрузку до 200 кг.

Когда закончилось обучение, был сформирован боевой полк, и в мае 1942 года полк отбыл на Южный фронт, где его зачислили в состав 218-й ночной бомбардировочной авиадивизии. В ночь на 9 июня 1942 года Катя получила боевое крещение. Группа самолетов в районе поселков Никифоровка и Снежный произвела бомбовый удар по живой силе и технике противника. Пришлось преодолеть сильный зенитный огонь, но задание было выполнено. Не обошлось без потерь: полк потерял двух летчиц, их самолет сгорел.

Только за период с 20 по 28 июля 1942 года летчицы полка совершили 828 самолетовылетов для ударов по переправам врага на реке Дон.

Ночные налеты причиняли большой урон оккупантам, наводили страх, лишали ночного покоя. На низкой высоте, в непогоду, с приглушенными двигателями в режиме планирования летчицы наносили точные удары фугасными и зажигательными бомбами, поливали свинцом из пулеметов, обозначали цели для артиллерии советских войск и тяжелых самолетов.

От Кавказа до Белоруссии

Когда возникло тяжелое положение при обороне Кавказа, полк был переведен на Северный Кавказ. Здесь бои проходили в горных условиях, при постоянной облачности, в непредсказуемых потоках ветра с гор, из ущелий. За время боев на Северном Кавказе Рябова выполнила 250 смелых боевых вылетов, за ночь их количество доходило до 10. Вскоре ей была вручена первая награда — орден Красной Звезды.

В 1943 году Екатерина Рябова приняла активное участие в боях под Новороссийском. В многочисленных полетах выполняла задачи по уничтожению транспорта, живой силы врага и коммуникаций. Когда под Новороссийском десант советских моряков был окружен крупными силами противника, она обеспечивала десант продовольствием, боеприпасами. В ночь на 9 марта 1943 года с большим успехом экипаж Екатерины Рябовой в составе группы самолетов нанес мощный бомбовый удар в районе станции Синельниково по складам и технике противника.

Враг отступал с Тамани, но злобно огрызался. Накал боев не снижался. Экипаж Екатерины Рябовой совершал постоянные вылеты при проведении операции по освобождению Керчи на небольшой плацдарм в районе Эльтиген. Чтобы нацелить огонь нашей артиллерии, ночами освещали цели осветительными бомбами, создавали пожары. Также разбрасывали листовки для населения и вражеских солдат.

С 15 апреля 1944 года летчицы действовали по пригородам Севастополя, вдоль побережья Черного моря, где скопились отступающие войска противника. Москва салютовала войскам, освободившим Крым. Рябовой вручили орден Красного Знамени. Затем состоялся перелет полка на 2-й Белорусский фронт. В ночь на 25 июля 1944 года Екатерина Рябова в смелой атаке разбила переправу и колонну автомашин, противник открыл сильный зенитный огонь. Самолет получил повреждения, но летчица сумела довести его до своих.

100 тонн на голову врага

Трудно перечислить все боевые дела, совершенные летчицей за годы войны. Для молодого пополнения и подруг она была ярким примером. Как-то в ходе ночного налета на аэродром противника одна из плоскостей ее самолета была повреждена и вспыхнула от пулеметного огня истребителя. Рискуя врезаться в землю, летчица увеличила скорость, перевела самолет в пикирование и сумела сбить пламя и завершить удар по аэродрому и складу горючего.

За всю Великую Отечественную войну мужественная летчица совершила 890 боевых вылетов и обрушила на врага около 100 тонн бомбового груза.

В обстановке фронта Рябова занималась и воспитанием молодого пополнения. Она обучила штурманскому делу 18 летчиц. Родина высоко оценила знатные подвиги нашей землячки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года штурману авиационной эскадрильи, гвардии старшему лейтенанту Екатерине Васильевне Рябовой было присвоено звание Героя Советского Союза.

Возвращение к мирной жизни

Демобилизованная в запас в мае 1945 года, Екатерина Рябова вернулась в родные аудитории МГУ и продолжила учебу. Закончив МГУ, поступила в аспирантуру, в 1952 году защитила кандидатскую диссертацию, ей присвоили ученую степень кандидата физико-математических наук.

Она создала «авиационную семью», вступив в брак с заслуженным боевым летчиком, дважды Героем Советского Союза, генерал-майором, инженером Григорием Сивковым, ставшим кандидатом технических наук. Они вместе вели научную и преподавательскую деятельность на кафедре теоретической механики Московского полиграфического института. Вместе воспитывали двух дочерей, активно участвовали в общественной жизни женских и молодежных организаций страны, в укреплении международных связей народов нашей страны с зарубежными общественными организациями.

Вечная память Героям

В 1972 году Екатерина Васильевна ушла на пенсию. Последние годы она страдала от сильных головных болей, но старалась скрыть своё состояние от окружающих. Только после её смерти все узнали, как тяжело она болела. В её дневнике родные нашли последнюю запись:

«Врачи сказали, что постоянная головная боль у меня от сильного удара во время войны. Наверное, это тогда, когда я ударилась о приборную доску при неудачной посадке и потеряла сознание. В то время я ничего не поняла, через час уже продолжала летать. А если вспомнить, то так было не один раз. Грише ничего не говорю. Так не хочется никого расстраивать…»

Скончалась Екатерина Рябова 12 сентября 1974 года и была похоронена с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве. Весь жизненный путь нашей героини-землячки стал примером верного, беззаветного служения Родине. Ее имя увековечено в мемориале Славы, воздвигнутом в городе Касимове, на доме в Москве, где жила прославленная летчица, установлена мемориальная доска.