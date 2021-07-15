Незаконную торговлю прикрыли на Верхней Дуброве

Мэрия Владимира борется с незаконной уличной торговлей. Накануне представители администрации города совместно с коллегами из управления по экономической безопасности и сотрудниками полиции провели рейд на улице Верхняя Дуброва.

Просто стою

Нелегальную торговую точку ревизоры нашли сразу, она расположилась у дома № 31. На импровизированный «прилавок» девушка как раз раскладывала товар – ящики с черешней, клубникой и малиной. На земле лежали ящики с огурцами.

Проверяющие попросили продавца предъявить документы, разрешающие торговлю. Их ожидаемо не оказалось. Примечательно, что от своей работы девушка быстро отказалась. Ревизорам она сообщила, что ничем не торгует, а «просто так здесь стоит». Между тем весы, калькулятор и пакеты для фасовки товара уже были приготовлены для работы.

Сотрудник полиции потребовал продавца предъявить документы, удостоверяющие личность. Не оказалось и их. Для установления личности девушки пришлось ехать в отделение полиции.

66 протоколов

Рейды по мониторингу и ликвидации точек уличной незаконной торговли проходят в областном центре ежедневно, заверяют в мэрии. Летом и осенью, когда начинается бойкая торговля овощами и фруктами, число нелегальных точек увеличивается в разы. Обычно организаторами и продавцами там становятся выходцы из некоторых стран ближнего зарубежья. Нередки случаи найма ими в качестве продавцов местных жителей, в том числе и несовершеннолетних.

Как уточнил и.о. начальника организационно-правового отдела городского управления экономики Владимир Мисеюк, с начала года в ходе подобных рейдов составлено 66 административных протоколов на лиц, ведущих незаконную торговлю.

Как надо

Торговать на улицах областного центра можно, но при соблюдении следующих правил. Торговцы должны быть зарегистрированы как юридическое лицо или ИП, иметь договор аренды земельного участка, сертификаты безопасности на реализуемую продукцию, паспорта весов. Официальная уличная торговля разрешена, например, на Батурина. С 1 июля там работает сезонная ярмарка. Справки об аренде торговых мест можно получить по телефонам: 33-07-71, 42-21-46.

За незаконную уличную торговлю предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составляют от 500 до 2 тысяч рублей.

Нелегальные торговцы, продающие на улицах города плодоовощную продукцию, как правило, документов на товар не имеют. А значит, качество и безопасность продаваемых ими овощей, фруктов и бахчевых культур никем не проверяется и ничем не подтверждено. Сведений о производителе и поставщике товара также нет.

— Реализуемые продукты, как правило, хранятся без соблюдения элементарных санитарных правил, а после торгового дня на дорогах и тротуарах остаются мусор, пищевые и бытовые отходы. Это может стать источником возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний, — предупреждает пресс-служба мэрии.