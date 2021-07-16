Непривитых сотрудников отстранят от работы без сохранения зарплаты

Не прошедших прививочную кампанию сотрудников могут отстранить от работы без сохранения заработанной платы. Строгая мера затронет далеко не всех, но многих. Во Владимирской области под жесткое правило попадают работники десятка отраслей, для которых введена обязательная вакцинация. Соответствующее постановление подписала накануне начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Татьяна Данилова.

Нет прививки — нет работы

Уточненные требования по отстранению от работы не прошедших иммунизацию специалистов публикуют «Известия». Издание делает выводы на основании письма Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов». Из документа явствует, что вернуться к исполнению профессиональных обязанностей невакцинированные сотрудники смогут только после прививки или по окончании пандемии.

Без работы могут остаться невакцинированные специалисты.

При этом надеяться на то, что ковид отступит в ближайшее время, вряд ли стоит. Специалисты прогнозируют, что болезнь продержится до формирования коллективного иммунитета. Для этого должны привиться около 60% человек. До этого показателя стране и области далеко.

Поэтому главный шанс сохранить работу — сделать укол. Единственное исключение — сотрудники, имеющие медицинские противопоказания к прививке. Но это нужно подтвердить документально справкой из больницы. Просто на словах сослаться на медотвод не получится.

Тем, кто работает удаленно, тоже надо будет сделать укол, если эти люди не имеют противопоказаний к вакцинации. Переход на дистанционку — не повод отказаться от прививки, считают в Роструде. Специалистов, трудящихся из дома, могут отстранить от дел и оставить без денег.

Сроки отстранения

Дата отстранения зависит от проведения вакцинации в регионе, сказано в документе Роструда. В качестве примера приводится опыт Москвы. Столица первой ввела правило обязательной вакцинации 60% специалистов ряда отраслей. Из документа следует, что второй компонент сотрудники общепита, торговли, сферы услуг должны сделать до 15 августа. Те, кто этого не сделает, могут остаться дома с этого числа.

— Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа, — сказано в документе Роструда. — Если работник в эту дату не предоставил сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к ней.

В регионе-33 отстранять от работы непривитых могут после 15 сентября.

В нашем регионе сроки соответственно другие. Так, согласно постановлению главного санитарного врача Владимирской области, первый компонент вакцины должен быть введен до 15 августа, второй — до 15 сентября. Если не привиться в этот срок, можно временно остаться без работы.

Основания для отстранения

Отстранение от работы предусмотрено ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом, как отмечают «Известия», сделать это можно не только в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах.

Оформить соответствующий приказ руководитель вправе после того, как работник предоставит письменный отказ от прививки.

Обоснованием могут стать другие нормативно-правовые акты. В частности, остаться дома можно после нарушения положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», уверены в Роструде.

Кого обязали вакцинироваться

Во Владимирской области обязательную вакцинацию от ковида должны пройти сотрудники десятка отраслей. В основном, это специалисты, которые в силу своих профессиональных обязанностей вынуждены контактировать с большим количеством людей. Согласно документу обязательная вакцинация от коронавируса вводится для сотрудников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в следующих сферах:

— образование, здравоохранение, социальная защита, социальное обслуживание и сотрудники правоохранительных органов;

— общественное питание;

— торговля и фармацевтическая деятельность;

— клиентские подразделения финансовых организаций;

— организации, оказывающие услуги почтовой связи;

— многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

— транспорт общего пользования, такси;

— жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны;

— физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны;

— театры, кинотеатры, концертные залы;

— музеи, библиотеки.

Нет вакцин

Как будет организована обязательная прививочная кампания в условиях дефицита вакцин, сложно сказать. Уже сейчас в области в очереди на укол около 70 тысяч человек. И быстро этот список не сокращается. Чтобы вакцинироваться, люди приходят в прививочный пункт в 6 утра.

Многие ждут прививки по три недели и больше. Так, сотрудник «Призыва» попытался записаться на укол через портал госуслуг почти месяц назад. Но с 23 июня его заявление обрабатывается. Только на этой неделе пришло уведомление, что обращение перенаправили в поликлинику. И опять тишина.

Конечно, в постановлении главного санитарного врача региона сказано, чтобы департамент здравоохранения оказал содействие в организации вакцинации сотрудников, которые обязаны сделать прививку. Но как это будет реализовано, непонятно. Все вакцины, которые приходят в регион, сразу распределяются между медучреждениями.

Сейчас в приоритете выполнение коллективных заявок с предприятий. Об этом на прошлой неделе заявил и.о. директора регионального департамента здравоохранения Александр Жестков. И это неудивительно.

После информации о введении паспорта коллективного иммунитета, который позволяет даже в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки работать в режиме наибольшего экономического благоприятствования, сотрудники предприятий начали активно вакцинироваться. Сейчас к ним добавятся специалисты из других сфер, которых обязали сделать укол.

Наладить поставку

Переломить ситуацию власти региона намерены в ближайшее время. Так, первый вице-губернатор области Александр Ремига, на брифинге по эпидситуации оптимистично рассказал, что департамент здравоохранения готов привить сто тысяч человек. При этом о каких сроках идет речь — неизвестно. На этой неделе в регион должны были поступить 10 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

По информации облздрава, даже при условии максимальной нагрузки прививку от ковида могут получать 8,5 тысячи жителей области в сутки. Сейчас эта цифра меньше почти в два раза. О низких темпах вакцинации указал региону и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Надежда только на новые поставки.

Мораторий на административные меры

Существующее количество прививок не позволит быстро провакцинировать большое количество людей. При этом сроки, указанные в документе, вполне конкретные. И что будет, если сотрудники не успеют привиться не по своей вине, можно только гадать.

Так, в столице уже предложили ввести мораторий на административные меры в отношении предприятий, не достигших показателей 60% вакцинации по объективным причинам.

Не исключено, что в столице старт надзорных мероприятий будет перенесен. Специалистов, не успевших пройти прививочную кампанию, не будут отстранять от работы после завершения сроков коллективной иммунизации.

Возможно, что Владимирской области тоже предстоит перенять опыт Москвы. Об этом стоит задуматься уже сейчас. Есть большая вероятность того, что к середине сентября регион не сможет вакцинировать 60% сотрудников отдельных отраслей.