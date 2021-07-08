Небылое: настоящее русское село приглашает на работу

Село Небылое Юрьева-Польского района вниманием не обделено. Ну ещё бы! Всё-таки когда-то было районным центром. История у него славная — с XV века ведётся. Есть древний монастырь. И знаменитости свои есть. Достаточно вспомнить, что из Небылого идут корни народного артиста Георгия Вицина. Но наш проект «Место на жительство» больше интересует день сегодняшний. Как живёт Небылое сейчас? Давайте посмотрим и узнаем это!

От Владимира до Небылого чуть больше сорока километров. Красивое село, почти полторы тысячи жителей, треть — пенсионеры. Хотя многие местные ездят работать в Москву и во Владимир, непосредственно в самом селе квалифицированные кадры нужны. Например, врачи и учителя.

Нужны рабочие руки

Рабочие руки тоже требуются. В местном СПК «Небыловский», правда, комплект, но ведь идёт смена поколений. 1000 голов скота, обширные поля – за всем этим нужен уход.

— Есть программа по молодым специалистам, где можно, внеся 30% личных средств, приобрести жильё (остальное погашает государство). Вот мы им помогаем: сколько до 30% не хватает — добавляем, даём беспроцентную ссуду, — говорит руководитель сельхозпредприятия Владимир Липатов.

Средняя зарплата в СПК у механизаторов – 44 тыс. рублей, у операторов машинного доения – 39 тыс. рублей.

В округе есть и другие хозяйства, в том числе более крупные. Например, СПК «Шихобалово». Вообще, Юрьев-Польский район в аграрном плане — уникальный. Здесь обрабатывают более 90% земель сельхозназначения. Поля работают, а не зарастают, как во многих других местах. Было бы кому на них трудиться.

— Агроному у нас 30 лет, управляющему — 37, главному энергетику — 30, зам. главного бухгалтера — 28 лет, — перечисляет Владимир Липатов. — Мы стараемся привлекать молодёжь, делаем всё, чтобы они закреплялись на селе. Даём направление на учёбу, у нас несколько человек получают специальность заочно. Я считаю, что сегодня на селе жить и работать можно.

Готовы к труду…

Кстати, в небыловской школе, где учатся 175 ребят с 1-й по 11-й класс, не только преподают обычные предметы, но и проводят профессиональную подготовку. Желающих обучают на трактористов-машинистов. По итогам дают права на три категории: B, C и Е.

Выпускники школы, прошедшие профподготовку, работают в хозяйствах «Шихобалово», «Небыловский» и других.

Раньше обучали только мальчиков, но с прошлого года на тракторах в России разрешили работать и женщинам. Так что, глядишь, скоро за руль мощных машин сядет и слабый пол.

— А что? В этом году, например, в 10-11-х классах изучали правила дорожного движения. Так девочки показали результаты не хуже, чем мальчики. Даже лучше! – согласился мастер производственного обучения Владимир Семушин.

Тяга к прекрасному

Вообще для детей в Небылом созданы хорошие условия. Есть детский сад, общеобразовательная школа и даже школа искусств — это редкость на селе. Под неё отдано здание сталинского ампира, где когда-то располагался райисполком. Ведь, повторю, Небылое в середине XX века было районным центром. А теперь там царство детского творчества.

— В нашей школе два отделения — музыкальное и художественное. В первом дети учатся игре на различных инструментах, в том числе фортепьяно, изучают фольклорное пение. На художественном отделении занимаются резьбой по дереву и декоративно-прикладным искусством, — говорит Татьяна Щелчкова, заведующая ОСП «ДШИ с. Небылое».

А вот Дома культуры в селе пока нет. Был когда-то, но 15 лет назад прекратил своё существование. Его снесли. Пока эту нишу в какой-то степени занимает школа искусств, однако нужен новый ДК. Местная администрация пытается попасть в федеральные программы — надежда есть.

Монастырь и мирская жизнь

Конечно, в плане духовного развития большую роль играет Свято-Успенский Козьмин монастырь — доминанта села и в архитектурном, и в ментальном смысле. Ему больше пятисот лет. Знал он и период расцвета, и период разорения. А с 90-х годов мужской монастырь возрождается.

— При монастыре хозяйство небольшое, воскресная школа для детей Небыловского села. Учат их здесь преподаватели закону Божию, — рассказывает настоятель монастыря отец Серафим. — Богослужения совершаются ежедневно — утром и вечером. Летом служим в холодном Успенском храме. На холодное время переходим в храмовые корпусы, которые отапливаются.

Свято-Успенский Козьмин монастырь основан в 1482 году. Комплекс зданий относится к XVII веку.

А за пределами храма — вполне мирские проблемы. Правда, в отличие от многих других владимирских сёл, в Небылом двумя проблемами меньше. Во-первых, здесь есть газ. Топить дровами не надо. Во-вторых, качество воды — отменное. По составу — та же, что у известных суздальских производителей минералки: на одной жиле стоят. Мало того, в селе есть святой источник преподобного Козьмы Яхромского и рядом — купель.

А ещё в Небылом — хорошая природа, есть возможность купить фермерские продукты, даже мёд. При всём том цены на недвижимость разумные. Обычный деревенский дом с участком в 15-20 соток можно купить за миллион-полтора. Для села с развитой инфраструктурой и хорошим подъездом это нормально. А если вы относитесь к числу востребованных специалистов, то решить вопрос жилья можно ещё проще.

— В рамках федеральной программы «Развитие сельских территорий» можно за 30% стоимости приобрести жильё со всеми удобствами. Почти 8-10 наших семей, это порядка 30 человек, ежегодно справляют новоселье благодаря этой программе, — сообщил Сергей Анисимов, глава администрации МО «Небыловское».

В селе Небылое имеются вакансии врачей, учителей, работников культуры.

Одна из основных задач органов местного самоуправления — создать благоприятные условия жизни на селе. В последние годы в Небылом построена детская площадка, спортивная площадка с мягким покрытием, благоустроен обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной войне, и многое другое. Будет Дом культуры — забьёт ключом и культурная жизнь.

— Мы приглашаем на село новых работников и всегда будем рады помочь — и с благоустройством территории, и с приобретением земельного участка под строительство. Всё это имеется. Было бы только желание работать, — пообещал Сергей Анисимов.