Не корона, бро! Что делать, если простудился в пандемию

Проснулись с болью в горле? Заложило нос? У ребенка поднялась температура? Два года назад вы бы сказали: «это все кондиционер» или «перекупался». А сегодня: БОЖЕЧКИ! КОВИД! Пандемия сильно изменила наши привычки, в том числе и привычку болеть. Коронавирус — главное ОРВИ последнего времени. Главное, но не единственное. Как быть, если вы простудились, и что делать, чтобы нет. Рассказываем.

Уже давно не тренд, но старожилы помнят. В ТикТоке в начале пандемии все подряд снимали ролики следующего содержания: кто-то чихает, а кто-то другой спрашивает:

— Не корона, бро?

— Нет, не корона, бро! — отвечает чихнувший.

Так вот, врачи не устают напоминать, что далеко не каждый чих — это коронавирус. Более того, чихание само по себе обычно не является симптомом коронавируса, скорее всего это признак аллергии или простуды.

Кстати, в одном из последних исследований говорится о том, что частое чихание без объяснения причин, но только после вакцинации может быть признаком COVID-19.

Официальный сайт Минздрава среди симптомов ковида называет:

— высокую температуру;

— затрудненное дыхание;

— чихание, кашель и заложенность носа;

— боли в мышцах и в груди;

— головную боль и слабость;

— тошноту, рвоту и диарею.

С припиской, что похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом.

Бежать нельзя отсидеться

А еще на сайте Минздрава сказано, что при обнаружении любых симптомов ОРВИ необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса.

Но любой поход в поликлинику – это нахождение в толпе народа, где кто-то наверняка болеет ковидом. И получается, что вы пойдете корону исключать и там же ее и подцепите. Доктор Комаровский советует при любом недомогании подозревать у себя ковид, но не бежать к врачу, а устроить себе самоизоляцию до прояснения ситуации.

Это, разумеется, не касается повышения температуры. В случае если у вас жар, нужно незамедлительно вызвать врача на дом.

— Доктор приедет и возьмет у вас ПЦР, выпишет лекарства. Никогда не стоит заниматься самолечением, — говорит Анна Божок, врач-терапевт поликлиники горбольницы № 2.

Война за нос

Что вообще такое простуда? Все, что вы ощущаете во время болезни – недомогание, слабость, озноб, — это результат работы вашего иммунитета. Условно говоря, если бы организм не боролся, вам не было бы плохо, вы бы не чихали и не кашляли, просто умерли бы.

Ученые из Университета Глазго предполагают, что риновирус, вызывающий простуду, может защитить организм человека от заражения коронавирусом. Конечно, речь идет не о постоянном иммунитете, а о том периоде времени, когда риновирус находится в клетках.

В ходе эксперимента выяснилось, что если доступ к клеткам человека получают оба вируса сразу, то риновирус одерживает верх и не дает новому коронавирусу проникнуть внутрь.

— Получается, что риновирус подавляет коронавирус, и в сезон обычных простудных заболеваний инфицирование коронавирусом будет намного меньше, — рассказал один из авторов исследования доктор Пабло Мурсия.

Но это не значит, что человек с ОРВИ и отрицательным ПЦР может гулять по городу без маски и облизывать перила. Во время простуды ваш иммунитет ослаблен, и как только риновирус отступит, на его место может прийти ковид.

— Человек может заболеть в так называемый межинфекционный период, — объясняет Анна Божок, — и вы даже не заметите, как начиная выздоравливать от чего-то одного, подхватите что-то другое.

Но лучше не болеть

Вообще, бесит, что за 21 век существования мы так и не придумали лекарства от простуды. Вещь несмертельная, но неприятная. Вылетать пусть даже на пару дней из рабочего процесса или домашних дел не хочется никому.

Вспомним избитую фразу, что профилактика – лучшее лечение. И здоровый иммунитет – ваш надежный барьер от любых инфекций. А здоровый иммунитет – это хороший сон, физическая активность и разнообразное питание. К сожалению, все просто и сложно одновременно.

— Волшебной таблетки для укрепления иммунитета пока еще не придумали, — говорит Анна Божок, — просто ведите здоровый образ жизни и все.

От себя добавлю: и привейтесь уже, надоело вот это все!

Кстати, беспрецедентные противоэпидемические меры последних двух лет сделали свое дело: простуд и гриппа стало значительно меньше. А значит, это тоже работает. Продолжаем мыть руки, не трогаем лицо, носим маску в общественных местах, которых по возможности избегаем.

Как именно будут развиваться сезоны ОРВИ в ближайшем будущем, пока никто не знает. Скорее всего, коронавирус никуда не исчезнет, а вот другие инфекции, которые в последнее время почти не распространялись из-за введенных по всему миру ограничительных мер, не просто вернутся, а еще и будут оказывать более сильный эффект на людей.