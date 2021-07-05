Мужчина утонул в пожарном пруду в Собинском районе

Минувшие выходные не обошлись без трагедий на воде. В Собинском районе утонул 44-летний мужчина. Трагедия произошла в пожарном пруду, расположенном на территории садового товарищества «Строитель». СНТ находится возле станции Колокша, сообщили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Утонули 22 человека

С начала года на водоемах области уже утонули 22 человека. Среди них – 6 детей. Статистика тревожная, в прошлом году трагических случаев на воде было меньше. Чтобы не допустить несчастных случаев, сотрудники чрезвычайного ведомства ежедневно проводят рейды по популярным местам отдыха у воды.

В выходные дни количество патрульных выездов увеличивается.

Накануне, 4 июля, профилактические мероприятия прошли в Муромском районе: в микрорайонах Карачарово и Дмитриевская Слобода, на набережной округа Муром, в селе Панфилово Муромского района, а также в селе Ляхи и деревне Окшово Меленковского района на реке Оке и в устье реки Велетьмы.

— Отдыхающим гражданам у воды и рыбакам на маломерных судах специалисты разъясняли основные правила безопасного поведения на водоёмах летом и вручали им тематические памятки, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Спасатели напоминают

В чрезвычайном ведомстве напоминают о смертельной опасности неосторожного купания. Соблюдайте правила безопасности, не купайтесь в нетрезвом виде и при наличии хронических заболеваний. И не забывайте, что дети и пожилые родственники должны находиться под постоянным контролем.

Жителей региона также призывают не посещать несанкционированные пляжи – купание на них может быть опасно из-за формы берега и дна, быстрого течения. Кроме того, там не несут дежурство спасатели.

Справка. О запрете купания на водоеме информирует чёрный сигнальный флаг, а также аншлаги – информационные таблички, установленные в непосредственной близости от воды.

Во Владимирской области на этой неделе возвращается жаркая погода. Столбики термометров перешагнут тридцатиградусную отметку. Это значит, что количество отдыхающих на водоемах вновь вырастет в разы. Напомним, что только за одни выходные июня на воде произошло сразу несколько трагедий: утонули пять человек. Большинство происшествий спровоцировало злоупотребление алкоголем на отдыхе.