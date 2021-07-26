Мужчина погиб на ночном пожаре в Вязниковском районе

На пожаре в Вязниковском районе погиб мужчина, еще один пострадал. Случилось это минувшей ночью в поселке Никологоры. Горели сразу два деревянных дома.

Загорелись два дома

Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 1.21. Из-за того что пожар произошёл ночью, вызов на пульт диспетчера был поздним. В пожарную службу позвонили хозяева одного из домов. Супруги проснулись от треска шифера и немедленно покинули дом.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. К этому моменту огонь охватил два дома. Из-за плотной застройки поселка возникла угроза распространения пламени на другие строения.

Известно, что пожар начался в доме № 22, который считается заброшенным. На момент возгорания в нём находились два человека. Один из них погиб. Его личность устанавливается. В доме также находился мужчина 1984 года рождения. Он получил сильные ожоги и был госпитализирован в Вязниковскую центральную районную больницу.

— В результате пожара сгорели кровля, внутренняя отделка, имущество двух домов на общей площади 126 квадратных метров, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пожар начался в заброшенном доме.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. К ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава и 6 единиц техники.

Пожар в Судогодском районе

Еще один крупный пожар произошел минувшей ночью в Судогодском районе. В 00.10 Главное управление МЧС России получило сообщение о возгорании в жилом доме, расположенном в деревне Климовская. Там горел частный дом. Огнем было охвачено 122 квадратных метра. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причины случившегося также сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара звоните по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).