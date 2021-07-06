Мотоциклист попал под колёса машины в Коврове

Сегодня в Коврове произошла авария, в которой пострадал мотоциклист. Он попал под колёса минивэна. Машина не пропустила двухколёсную технику на повороте. Мотоциклиста, получившего серьёзные травмы, в итоге увезла машина скорой помощи.

Авария у перехода

Предварительную информацию о ДТП «Призыву» дали в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области. Авария произошла около двух часов дня на проспекте Ленина, сообщила полиция. Это центральная магистраль города оружейников. За рулём минивэна «Mitsubishi Delica» был 35-летний водитель. Управлявший мотоциклом «Honda» — чуть моложе: 32 года.

Авария произошла недалеко от пешеходного перехода.

Минивэн решил повернуть налево. И не пропустил мотоциклиста, который двигался прямо. Итог – дорожно-транспортное происшествие.

— Мы проезжали мимо, когда заметили мотоциклиста. Он лежал на асфальте, левая нога находилась в неестественном положении. Молодой человек стонал от боли. Совместно с фельдшерами «скорой» начали оказывать первую помощь. Пострадавшего транспортировали в машину скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. Не торопитесь за рулем! — опубликовали пост спасатели из Коврова в паблике «Заметки_спасателя» в социальной сети «ВКонтакте».

На момент ДТП на улице было солнечно и сухо. Никаких дорожных работ на перекрестке не проводилось. Обзору водителя минивэна ничего не мешало. Днём на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, выясняли обстоятельства произошедшего.

Группа риска

За полгода в области по вине мотоциклистов произошло 23 аварии, в результате которых 6 человек погибли и 22 получили травмы, сообщило ГИБДД. По вине скутеристов зарегистрировано 16 аварий, в которых пострадали 18 человек, из них 6 — несовершеннолетние.

Телефон вызова экстренных служб — 112.

За прошедшую неделю во Владимирской области произошли 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми. Два человека погибли, еще 44 получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших — 13 несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции области остановили 61 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.

Полицейские также оформили 350 происшествий с материальным ущербом, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.