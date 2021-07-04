Московская киношкола собирается убрать клоаку из центра Владимира

«Игра в аду» — так называлась экспозиция, открытая в 2018 году в Розановском центре города Владимира и приуроченная к 100-летию со дня смерти нашей землячки — художницы-авангардистки Ольги Розановой. И название экспозиции очень перекликается с теми условиями, в которых она проходила. Пока в собственности Розановского центра — 1/10 здания по адресу: улица Музейная, 10. Это тот самый дом, в котором жила и работала художница-авангардистка. А сейчас в нем нелегальный собачий приют, который воняет на всю округу.

Псы гадят, власти отворачиваются

— В той часть, которая над нами, — там живут 20 собак. Там нечто безумное творится. Они не гуляют, лают, на них орут, — рассказала директор Розановского центра Полина Вахотина. — Это ненормальная ситуация, которую надо решать. Я знаю, что соседи пытались это сделать — вызывали милицию и так далее. Но в итоге все сводилось к тому, что «разбирайтесь сами». Почему в историческом центре творится такой адский беспредел? Вот вы заходите — здесь воняет. А надо, чтобы не воняло. И вот этим мы сейчас занимаемся.

Сегодня дом Розановой жилой площадью около 100 кв. м находится в частной собственности. В нем проживают пять семей, две из них — в ранее нежилых полуподвальных помещениях. При такой плотности заселения жильцы обитают в доме, как минимум, с 1959 года. Вот уже более двух лет представители Розановского центра пытаются расселить этот дом. Но власти остались глухи к их обращениям.

Единственное, чего удалось добиться, это внесение дома в список вновь выявленных объектов историко-культурного наследия. Владимиро-Суздальский музей-заповедник также не заинтересовался судьбой исторического здания.

Как призналась Полина Вахотина, Розановскому центру в данной ситуации остается только информировать общественность о сложившейся ситуации. И делают это они, признаться весьма элегантными способами. Например, привлекая творческую интеллигенцию из столицы.

Розановскому центру в данной ситуации остается только информировать общественность о сложившейся ситуации, говорит Полина Вахотина. И делают это они, признаться, весьма элегантными способами. Например, привлекая творческую интеллигенцию из столицы.

Неожиданная помощь от столичных киношников

2 июля в рамках очередного заседания открытого научно-просветительского историко-архивного проекта «Хвала Клио», посвященного 135-летию со дня рождения Ольги Розановой, Полина Вахотина презентовала совместный проект Розановского центра и Московской международной киношколы. С 10 по 20 июля она организует для своих студентов летнюю экспедицию на улицу Музейную города Владимира.

Ребята будут жить в общежитии Учебно-методического центра по образованию в сфере культуры на Большой Московской, 43а. Символично, что располагается оно в здании бывшей типографии, где Ольга Розанова печатала свои первые работы.

В планах экспедиции – изучение истории не только улицы Музейной, но и русского авангарда через призму дома Ольги Розановой. Студенты собираются работать с архивными материалами, брать интервью с местными жителями, проводить фото- и видеосъемку на местности. По итогам полевых работ будет снят документальный фильм и выпущена книга.

День улицы Музейной

В рамках летней экспедиции студенты Московской школы совместно с заинтересованными владимирцами собираются организовать День улицы Музейной. И начнут они подготовку с уборки мусора, скопившегося между историческими домами № 14 и 16. Причем весь этот хлам будет превращен в арт-объекты.

Столичные гости обещают выставку, проекцию на стену, информационно-просветительское наполнение улицы в виде кубов и баннеров и много другое. Представители Розановского центра очень рассчитывают, что все это привлечет внимание властей и общественности к судьбе не только бывшего Борисоглебского переулка, но и других улочек исторического центра города.