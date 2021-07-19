Молодежный форум «Natura abhorret vacuum» в пятый раз пройдет в селе Лыково

С 24 по 31 июля в селе Лыково Юрьев-Польского района пройдет традиционный молодежный форум «Natura abhorret vacuum» (природа не терпит пустоты). Мероприятие проводится Александровской епархией Русской православной церкви уже в пятый раз и в этом году посвящено 800-летию со дня рождения святого великого князя Александра Невского.

— Мы приглашаем к участию молодых людей в возрасте от 14 до 40 лет. Причем не только православных, к нам приезжают представители разных религиозных конфессий. Цель форума – интересное и продуктивное общение, приобщение молодежи к традиционной культуре, просвещение. Исходя из этих задач нами и сформирована программа форума, она разнообразна и насыщена, — поясняет один из организаторов форума протоирей Дионисий Комчихин.

Почти неделю участники мероприятия, которое пройдет на живописном лугу в Лыкове уже в пятый раз, будут жить активной и творческой жизнью. Планируются мастер-классы по русской культуре, колокольному звону, обращению с древнерусским оружием, этнографическая экспедиция по окрестным селам и деревням, конное шоу с джигитовкой, общение с представителями поисковых отрядов Владимирской области.

Одним из самых ярких событий форума станет встреча с Героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Рыжиковым, который совершил три полета в космос и один выход в открытый космос.

Причем в апреле 2021 года Сергей Николаевич вернулся из очередного космического полета, в котором пробыл 185 суток.

— Мы пригласили интересных спикеров, разноплановых, чтобы каждый участник смог узнать для себя что-то интересное и полезное, поделиться своим опытом. У нас будут встречи с художниками, спортсменами, фермерами, бизнесменами. Зарегистрироваться на участие в форуме можно в нашей группе «ВКонтакте», здесь же опубликована полная программа мероприятий, – отметил протоирей Дионисий Комчихин.

Напомним, что село Лыково известно во Владимирской области интересной достопримечательностью: здесь установлен так называемый Лыковский шишак.

Арт-объект представляет собой огромный шлем, как будто собранный из пазлов, и отсылает нас к далеким событиям XII-XIII веков, когда Русь горела в огне междоусобиц. Старинный шелом (исторический прототип памятника) нашла здешняя крестьянка в начале XIX века. Принадлежал артефакт, по одной из версий, владимирскому князю Ярославу Всеволодовичу, участнику Липицкой битвы. В память об этом историческом событии и установлен памятник. Интересен и сам Покровский храм села Лыково: в нем сохранилась огромная стенопись «Страшный суд», относящаяся в XIX столетию. О ней «Призыв» снимал отдельный выпуск программы «Точка на карте».