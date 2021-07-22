Многодетные семьи добиваются подведения коммуникаций к своим участкам

В Суздале многодетные семьи через прокуратуру добиваются подведения коммуникаций к своим земельным участкам. Они расположены на улицах Моренкова, Менци и Снегирева. Всего за пять лет, с 2015-го по 2020 год, землю там получили 24 семьи. Четверо из них, видимо, устав ждать и бороться в одиночку, обратились с заявлением в прокуратуру. К тому же информация о нарушениях законодательства распространилась в Интернете.

Только электричество

Надзорное ведомство провело проверку и установило следующее. Земельные участки на вышеназванных улицах в собственность выделили 24 многодетным семьям. Пока из благ цивилизации там имеется только электричество. Земельные участки не газифицированы, нет централизованных сетей водопровода и канализации. Нет и нормальных дорог.

— В ходе проверки межрайонной прокуратурой получены заявления от 4 многодетных семей. В их интересах в суд направлены административные исковые заявления к администрации с требованием обязать орган местного самоуправления обеспечить участки инженерной и транспортной инфраструктурой, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Вмешательство надзорного ведомства дало результат. Иски прокурора удовлетворены. Пока шло судебное разбирательство, к ряду земельных участков уже обустроили подъездные пути. Устранение других нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Кому полагается земля

На бесплатное получение земельного участка имеют право многодетные семьи, стоящие на учете по улучшению жилищных условий. Во Владимире, например, постановкой на него занимается управление по учету и распределению жилой площади. С 2012 года в областном центре участки получили 974 семьи. Разрешение на строительство получили 445 семей.

8 (4922) 53-01-70 — телефон управления по учету и распределению жилой площади во Владимире.

Половина семей, которые так и не взялись за строительство, либо уже продали участки, либо ждут, когда туда подведут коммуникации. Отсутствие инженерных сетей существенно тормозит строительство. Без дорог, газа и воды заниматься подвозом стройматериалов тяжело, а жить – трудно и накладно.

Ранее «Призыв» рассказывал, что теперь бесплатно предоставлять землю будут выдающимся спортсменам и тренерам. Такое решение приняли депутаты на последнем заседании Законодательного Собрания области. Новая мера поддержки должна сократить отток кадров в спортивной отрасли. Сейчас в списке получателей бесплатных участков — 40 человек. При этом в Заксобрании заверили, что для спортсменов будет отдельная очередь, и она никак не воспрепятствует очередности распределения участков многодетным семьям.