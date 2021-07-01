Массовую гибель пчёл хотят предотвратить союзом аграриев с пчеловодами

Сейчас во Владимирской области аграрии обрабатывают посевы против вредителей, болезней и сорняков. Применяют ядохимикаты. Они опасны для пчёл. В 2019-м, например, из 12 тысяч пчелиных семейств региона погибли 500. Возможно, именно из-за ядохимикатов. Избежать массовой гибели полезных насекомых можно, синхронизировав действия сельхозпредприятий и пчеловодов. К этому и призвали специалисты владимирского филиала Россельхозцентра.

— Во избежание случаев массовой гибели пчёл из-за применения на полях пестицидов (инсектицидов) напоминаем об актуальности информационного обмена между сельхозтоваропроизводителями и пчеловодами, — сообщил пресс-релиз ведомства.

Справка. Буквально на днях, 29 июня, вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 490 «О пчеловодстве в Российской Федерации». В нём закреплены правовые основы для развития пчеловодства и сохранения насекомых. Порядок действий при опылении регламентирует также Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчёл (утверждена Минсельхозом РФ от 17 августа 1998 г. № 13-4-2/1362).

В чём проблема

Основная проблема, из-за чего, собственно, случаются инциденты с массовой гибелью пчёл, — это слабая информированность пчеловодов о действиях сельхозпроизводителей. Те обрабатывают посевы — они и должны это делать, — но далеко не всех оповещают об этом.

Это, как правило, происходит не по злому умыслу аграриев. Они зачастую просто не в курсе, кто в районе, в непосредственной близости от полей, разводит пчёл. Это в Советском Союзе был учёт, велись списки, многие пасеки были частью хозяйств.

Сейчас же во Владимирской области 96,4% полосатых насекомых трудятся в частном секторе. И, само собой, любитель, поставивший в деревне несколько ульев, не поспешит их регистрировать (да и зачем, этого никто не требует). В итоге о его существовании знают разве что соседи, но не руководство какого-нибудь СПК, чья контора может находиться в десятках километрах от хозяйства пасечника.

Во Владимирском обществе пчеловодов зарегистрировано около ста пасек. По факту в области их гораздо больше.

В итоге сельхозпроизводители оповещают ведомых и неведомых им пчеловодов дедовскими методами. Допустим, развешивают объявления о предстоящих мероприятиях у сельского магазина. Или извещают старост в надежде на то, что те уж знают, кого нужно предупредить.

Так случилось и в 2019 году в Суздальском и Юрьев-Польском районах. Тем не менее пчёлы гибли.

— Мы предупреждали пчеловодов о том, что будем распылять ядохимикаты, — объяснял тогда «Призыву» ситуацию и.о. главного агронома СПК «Шихобалово» Дмитрий Курочкин. — Обработку проводили на территории Новоалександровского сельского поселения Суздальского района. Я заранее вывесил объявления с номером своего телефона. При администрации собирали сельских старост, чтобы те оповестили людей. Мне самому удалось установить контакт где-то с половиной пчеловодов. А вот от тех, кто должен был получить информацию от старост, не было ни одного звонка. Почему так плохо сработали, не могу сказать.

А как должно быть

Россельхозцентр сообщил, как согласно действующему законодательству должно быть поставлено информирование пчеловодов. Вот порядок действий.

Не позднее чем за три дня до проведения работ с применением пестицидов ответственные лица обязаны через СМИ известить всех владельцев пасек в радиусе 7 км от границ территории, планируемой к обработке. Следует сообщить:

время, площадь и культуры, подвергаемые химической обработке;

наименование препарата, формы и методы его применения;

срок, на который нужно убрать пасеку от места обработки или изолировать пчёл в улье, чтобы избежать их массового отравления.

Оптимальное время для опрыскивания растений – вечерние часы, когда лёт пчёл заканчивается.

На границах обрабатываемых площадей необходимо выставить щиты с указанием «Обработано пестицидами». Там же дать информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на данные территории. Убирают их только по прошествии указанных сроков.

По всем вопросам проведения обследований, обработок, а также консультаций в области защиты растений можно обратиться в ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области по телефону 8 (4922) 34-19-28.

Сотрудники регионального Россельхозцентра» призвали пчеловодов к тому, чтобы они сами были более активны. И налаживали прямую связь с агрономами и представителями местных администраций.

Хорошо информированные пчеловоды

Можно, конечно, сказать, что и вышеперечисленные меры оповещения несовершенны. Через какие СМИ информировать? Через районные газеты? Их выписывают далеко не все, и, как правило, только местные, а многих пасечников можно отнести к дачникам.

Установка щитов? Хорошо, но через каждые сто метров их не воткнёшь (хозяйство на одних столбах разорится), а один-два среди бескрайних полей — это не выход.

Тут уж действительно пчеловоды сами должны проявлять инициативу. И либо «контачить» напрямую с хозяйствами, либо все поголовно вступить во Владимирское общество пчеловодов. Чтобы хозяйства могли через это «одно окно» информировать владельцев пчёл.

Через полтора месяца, 14 августа, будет Медовый Спас. Будем надеяться, что в этом году пчеловоды встретят этот православный и в какой-то степени профессиональный праздник без потерь. Просто потому, что их вовремя предупредят.