Маршрут № 20 возвращается. Перевозчику нашли замену

С 10 июля возобновит работу автобусный маршрут № 20С во Владимире. Вместо компании «АДМ» его будет обслуживать ИП Тимофеев. «Двадцатый» ходит от Пиганово до «Глобуса» по Горького. Очень востребованное направление. В пору расцвета «АДМ» по нему колесило 14 газовых автобусов марки «Волгабас».

Длина маршрута — 26 км, он один из самых продолжительных в городе.

— Точной даты запуска 20-го маршрута пока нет, но, по сообщению отдела транспорта, маршрут вернётся в ближайшую неделю. Более подробная информация о расписании, интервале движения, количестве машин на линии пока уточняется, — сообщил паблик «PRO Транспорт» Владимир News», весьма компетентный по вопросам работы общественного транспорта.

В отсутствие информации

С прошлого года, когда компания «АДМ» начала планомерно уходить с городских маршрутов, упомянутая группа стала основным источником информации по транспортной теме для СМИ. Как правило, её сообщения предваряли события в период транспортного «передела». Чего не скажешь о релизах администрации областного центра. Они практически всегда выходили постфактум, когда неприятности уже случились.

Закономерно, что и для большинства владимирских пассажиров смена перевозчика или отмена рейсов становились сюрпризом. Они узнавали об этом уже на остановке, безнадёжно ожидая автобус.

— Я всё время ездила на 20-м с Юбилейной до Горького. Очень удобный был маршрут, часто ходили автобусы. И вдруг всё. Да ещё и 21-й, бегавший с «Рокадки», пропал с радаров. Приходится теперь ходить на другую остановку и ездить на 24-м, — возмущается жительница улицы Юбилейной Елена Игорева.

Проблемы с автобусами начались зимой: пассажиры по часу мёрзли на остановке.

Сейчас лето. С расписанием стало хуже, но хотя бы на улице тепло. Так говорят все, кто пытается найти в ситуации с транспортом каплю хорошего.

Смена перевозчиков

В мэрии опять же о планах по возвращению маршрутов 15, 20, 22 не распространяются. Уточняют, что управление транспорта ищет перевозчиков и автопарк для них всеми возможными силами.

— Администрация Владимира ведет планомерную работу по восстановлению утраченных маршрутов в связи с уходом «АДМ». С понедельника вышел на линию № 21С. Следующий будет № 20С, — пояснили в пресс-службе администрации города Владимира.

Сейчас ИП Тимофеев обслуживает 4 городских маршрута: № 3С, 19С, 23, 53. Перевозчик работает не один десяток лет. На линию выходят автобусы большой вместимости, в основном импортные и не первой свежести. Но все более-менее исправно ходят.

В маршрутную сеть Владимира абы кого не пускают. На бывшие маршруты «АДМ» дали «зелёный свет» перевозчикам из пригорода: «Ремонтно-технической станции» и «Транссовту». И расширяет свои возможности недавний новичок — компания «ОКТО», в учредителях которой до недавнего времени числился тот же человек, что и у компании «АДМ».