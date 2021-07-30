«Мамина радость» подарит цветы владимирским женщинам

С 2012 года каждое 1 августа в России проходит Флешмоб женственности: женщины в красивых платьях выходят на улицу и дарят цветы другим. Организатором этого красочного мероприятия во Владимире вот уже третий раз становится Центр поддержки «Мамина радость». Флешмоб посвящен началу Всемирной недели грудного вскармливания в областной столице. Это главный профессиональный праздник «Маминой радости».

Массовые гулянья запрещены, поэтому женщины собираются отметить его камерно и красиво — мастер-классом по флористике. В этом году решено сделать мини-букеты и украшения в волосы из живых цветов. Мастер-класс начнётся 1 августа в 16 часов в помещении Центра поддержки на улице Михайловской, 24. С собой желательно принести цветы и веточки декоративной зелени, а также захватить сменную обувь.

А в 18 часов готовые букетики будут вручаться в Центральном парке гуляющим там прекрасным женщинам. И, конечно же, пройдет фотосессия, поэтому участницам флешмоба пора уже продумывать наряд, причёску и макияж.

Но и это еще не все! В 19 часов около фонтана Центрального парка Анастасия Вотинцева увлечет прекрасных дам в удивительное путешествие. Танцы Молдавии, Израиля, Эквадора, Белоруссии, Греции, России, Германии и Индии унесут их в разные концы земного шара.

На мастер-класс по флористике и флешмоб женственности приглашаются все девушки и женщины вне зависимости от материнского статуса!

Справка. Центр поддержки «Мамина радость» был создан в 2014 году, когда группа молодых мам, находясь в декрете, прошли обучение на консультантов по грудному вскармливанию, слингоконсультантов и освоили для себя новую профессию. Целью организации является всесторонняя поддержка будущих родителей и родителей с детьми. Ее миссия: «Материнство должно быть счастливым!» Специалисты центра дежурят на бесплатной горячей линии поддержки ГВ по телефону (4922) 60-03-51. Они проводят различные семинары, мастер-классы, лекции по теме родительства, организовывают встречи молодых и будущих родителей со специалистами. Центром были организованы Международные недели слингоношения во Владимире, Международные недели грудного вскармливания, а также Фестиваль счастливого материнства «Мамафест». Центр сотрудничает с ведущими медицинскими центрами, детскими студиями развития, администрацией г. Владимира.