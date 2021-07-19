Мало баллов: что делать тем, кто не сдал ЕГЭ

В этом году больше 5000 выпускников школ во Владимирской области сдавали ЕГЭ по русскому языку. Преодолели порог в 36 баллов, по данным департамента образования, 99,7 процента. Получается, что где-то в регионе есть 15 человек, которые экзамен по русскому не сдали. Они не получат аттестат? А что делать тем, кто не сдал ЕГЭ по выбору? А если сдал, но плохо? Можно ли подождать год после школы, чтобы определиться с выбором профессии, и как сделать все так, чтобы без этого года обойтись? Экзамены прошли, а осадочек остался. Отвечаем на тревожные вопросы родителей вместе со старшим экспертом ЕГЭ по русскому языку Екатериной Комаровой.

Аттестат без ЕГЭ

Чтобы получить аттестат о среднем образовании выпускник должен сдать ЕГЭ по русскому языку, как минимум, на 36 баллов. Это все. Математику, которая сейчас тоже является экзаменом по выбору, и другие профильные предметы можно и не сдать, аттестат вам все равно выдадут.

Что касается выбранных ЕГЭ, то, если вы рассматриваете только обучение в вузе на бюджетных местах, нет особой разницы, сдал ли ребенок экзамен плохо (то есть набрал меньше баллов, чем рассчитывал) или не набрал даже минимальный балл. В любом случае пересдача возможна только на будущий год.

Пересдать обязательный русский можно дважды: первый раз в резервные сроки, второй – в дополнительную сессию. Резервные сроки этого года уже прошли – экзамены сдавали в первой половине июля. А дополнительные даты для ЕГЭ обычно назначают на сентябрь. Они пока не опубликованы.

— Обычно детям, которые не смогли набрать даже минимальный балл, нет смысла пересдавать экзамен через 2-3 недели после первой попытки. Поэтому чаще всего они идут в дополнительную сессию в сентябре, но никто не запрещает попробовать обе попытки, — объясняет Екатерина Комарова. — В резервные даты идут пересдавать ЕГЭ дети, недовольные своим результатом.

Пересдать ЕГЭ по русскому языку можно в сентябре.

А вообще с прошлого года действуют правила, по которым для получения аттестата единые госэкзамены вообще можно не сдавать и ограничиться внутренними школьными по русскому и математике. По форме они очень похожи на ЕГЭ: там есть тестовая часть и сочинение.

— Но эти экзамены ребенок сдает в своей школе и под контролем знакомых учителей, а это сильно снижает стрессовую нагрузку. Поэтому я рекомендую слабым детям, если в вуз они не собираются, рассмотреть такой вариант окончания школы, — говорит Екатерина Комарова.

Может, в колледж?

Теперь давайте разбираться с экзаменами по выбору. Недобор минимальных баллов по профильным предметам закрывает перед выпускником дорогу в вуз. Это касается даже платного обучения. Можно подождать год и попробовать сдать ЕГЭ снова. Если военкомат, скажем, ждать вместе с вами этот год не планировал, то можно рассмотреть колледж.

Прием документов в колледжи в этом году осуществляется до 15-17 августа.

Кстати, колледж — это отличная возможность и для тех, кто все-таки не смог получить аттестат о среднем образовании. Если аттестат об окончании 9 классов у вас имеется, поступать вы можете с ним. И вообще неважно, как вы сдавали и сдавали ли экзамены.

Поступление в ссузы идёт по конкурсу аттестатов. Складывается сумма всех оценок и делится на их количество. Получается средний балл. Эти баллы и соревнуются. На какие-то профессии конкурс есть, и довольно серьёзный, на какие-то нет — со свистом берут даже троечников.

9-й класс, кстати, это идеальное время для того, чтобы начать готовиться к ЕГЭ. По-хорошему задуматься о выборе будущей специальности нужно уже в конце 8-го класса.

— Лучший результат мы получаем, когда ребенок еще в 9-м классе выбирает те же предметы, которые планирует сдавать в 11-м. Тогда получается, с одной стороны, преемственность, с другой — время для подготовки, стабилизация психологического состояния, — продолжает Екатерина Комарова.

Вуз попроще

Еще один вариант для тех, кто ЕГЭ сдал, но получил меньше баллов, чем рассчитывал, — рассмотреть вуз попроще. Ваши шансы на бюджет, конечно, минимальные, но ненулевые. Проверить, куда вы сможете поступить, можно на одном из калькуляторов ЕГЭ. Например, сервис «поступи онлайн» сравнивает 180 вузов в 29 городах.

— Начинать работу с ребенком нужно с беседы с профориентологом, — рассказывает Екатерина Комарова. — В разговоре мы определяем направление будущей профессии и вуз мечты, то учебное заведение, в которое мы хотим поступить в идеале. Также мы подбираем запасные вузы, куда ребенок пойдет учиться, если баллов для поступления в вуз мечты не хватит.

Если вуз мечты, запасной вариант и даже самый заштатный институт с вечным недобором на бюджет вам все равно не светит, а диплом зачем-то нужен, то можно рассмотреть платное обучение, опять же если имеется финансовая возможность.

Свободный год

И последний вариант в западном мире называется gap year. Это свободный год между окончанием школы и поступлением в университет. За это время можно определиться с тем, чем выпускник хочет заниматься во взрослой жизни.

Понятно, что мальчикам такой вариант не очень подходит. Но, кстати, не стоит забывать, что для отслуживших в армии при поступлении есть некоторые преференции. Для этого нужны будут рекомендации военной части или военкомата.

А для девочек весь мир открыт: можно пойти работать или закончить какие-то курсы, подтянуть язык или получить дополнительные навыки.

Идея с gap year подходит не только тем, кто плохо сдал ЕГЭ. Результаты госэкзаменов действительны в течение 4 лет, поэтому иметь возможность подарить себе свободный год – значит, дать себе время лучше подумать над своим будущим.

— Если родители вовремя озаботятся и начнут работать с ребенком, подключат репетиторов и педагогов, то в свободном годе не будет никакой необходимости. Ребенок, который с 9-го класса понимает, куда он идет, за три года школы сужает круг интересов, меняет их, выстраивает стратегию поступления. Он и так знает, кем он хочет быть, — говорит Екатерина Комарова.

Лучше все делать вовремя

Не набирают минимальных баллов на экзамене, по словам Комаровой, только те, кто совсем не готовился. А вот получить меньше, чем рассчитывал, вполне реально, потому что экзамен — это всегда лотерея.

— Обычно дети, которые занимаются с репетиторами и пишут пробные ЕГЭ, знают, на какой балл (плюс-минус 10) им рассчитывать, но всегда может что-то вмешаться.

Две основные причины неудачи в ЕГЭ у прилежных учеников — это психологическое состояние и неумение правильно рассчитать время. Первая проблема решается обращением к психологу, вторая — сдачей пробных экзаменов.

— Я видела, как на экзаменах дети просто уходили в транс, из которого их выводили только врачи «скорой помощи». Так что если есть возможность – работайте со специалистами, — предупреждает Екатерина Комарова.

В общем, заваленный ЕГЭ — это, конечно, очень неприятно, но несмертельно. Варианты решения и планы Б, В, Г и т.д. имеются. Главное — понять, в чем была причина, и в следующий раз сделать все по-другому. Ведь глупо каждый раз повторять одно и то же и рассчитывать на другой результат.