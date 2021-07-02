Лошади, корабли, лазилки: 11 мест для прогулки с детьми во Владимире

На улице прекрасная погода. «Призыв» предлагает прогуляться с ребенком по Владимиру и поискать самые интересные и не самые очевидные парки и детские площадки. Дети точно оценят фонтаны, природу, спортивные площадки. А вы сможете спокойно провести пару часов, представляя, что море в этом году отменять не пришлось.

Лошади в парке «Дружба»

Начинаем обзор с юго-западного района Владимира. В «Дружбе» много чего есть: большая детская площадка с крутыми горками и, как нам кажется, слишком крутыми для ребенка лестницами, аттракционы, гоночный трек, батут, надувная сфера в бассейне с водой.

Но мы пойдем дальше – через весь парк к конюшне. В прошлом году вольер с лошадями обнесли глухим забором. Пообщаться с животными долгое время было нельзя, но теперь в заборе появились прорехи, через которые лошадки могут выглядывать.

Пока дети заняты знакомством с животными, вы можете оглядеться вокруг. Это одно из немногих мест в черте Владимира, где вид до горизонта ничего не загораживает. Говорят, человеческий глаз был создан, чтобы смотреть вдаль.

После общения с лошадьми можно пойти в лес. Тропки, если вовремя не остановиться, доведут до Юрьевца.

Бульвар Иванова

Вечный спор об ударении в фамилии художника Иванова, чьим именем назван бульвар во Владимире, «Призыв» уже разрешал. Пойдемте теперь по нему прогуляемся. На всякий случай: бульвар Иванова находится за гостиницей «Золотое кольцо» и соединяет улицу Балакирева с «Пекинкой».

Детям это место, конечно, больше нравится зимой. Там, на естественном холме, накатывают несколько ледяных горок. Горки, кстати, не заканчиваются ни проезжей частью, ни забором, ни стеной. И вот это уже нравится родителям.

Летом в сквере на бульваре Иванова тоже есть чем заняться. Территория, правда, выглядит не очень ухоженной, но там много кустов, тени, лавочек – это опять для родителей. Детей можно удивить огромных размеров «лазилка».

На современных детских площадках таких уже не делают. А это, скорее всего, оставшееся с советских времен сооружение с лестницами, турниками, перекладинами отвлечет ребенка от гаджетов на пару часов.

Корабли на Чайковского и Комиссарова

Пока Краснодарский край пускает только по QR-коду, а Крым грозит закрыться ото всех, можно отправиться в воображаемое путешествие на почти настоящем корабле. Он пришвартован на улице Чайковского, в сквере напротив одноименного рынка. И является стилизованной детской площадкой.

Детей там много в любую погоду и время суток. А это бесспорный показатель популярности. Запустив туда ребенка, можно спокойно присесть на скамейку и наблюдать, как он лазает по лестницам, катается с горок, висит на канате, качается на качелях.

С этой площадкой есть большое «но»: там никогда нет тенька.

Резиновое покрытие в жару тоже не охлаждает. Через дорогу есть «Магнит», где можно купить мороженое, но лучше отправляться в плавание вечером или в облачную погоду.

Из городской фауны здесь представлены собаки. Причем немаленькие. Они вроде бы дружелюбные, играют с детьми, на ушах у них бирки. Инцидентов пока не было, так что отнесем сей факт к плюсам.

Точно такая же детская площадка в форме корабля находится на комиссаровском пруду. С теми же минусами (нет тенька) и плюсами (детское веселье). Но там есть еще и пруд, который дает немного прохлады в жару и уточек для радости глаза.

Соловьиный пруд

Как пишут урбанисты из «Владимира будущего», в городе очень не хватает воды. Летом этот дефицит ощущается особенно. Пандемийным летом это и вовсе больно. Поэтому, составляя этот рейтинг, мы и вспомнили о Соловьином пруде.

Там тоже есть корабль – это для детей. Не такой огромный, но зато под деревьями и возле воды. А еще здесь есть дорожка вдоль водоема – ну чем не набережная? Есть скамейки в тени – это уже для взрослых.

Находится Соловьиный пруд недалеко от площади Ленина, во дворах. Ближайшие адреса: Студенческая, 2а, и Студенческая, 6д.

Сады у ДДюТ

Пруд, да не один, а целый каскад прудов, образованных речкой Любедью, находится в старых садах между ДДюТ и «Белым домом». Прямо сейчас эта территория – практически лес. Тропки все сплошь народные, в дождь здесь очень грязно.

Сады обещают облагородить, проект готов, даже название придумали общими усилиями – «Городской парк». Но когда это еще будет. Прямо сейчас – это отличное место, чтобы спрятаться от жары. Из-за того что это практически овраг, прохлада от воды остается в парке.

Здесь, конечно, за детьми придется следить внимательно.

Место дикое, но если под контролем, то есть где полазать. Есть опасные мосты между прудами, утки и даже небольшой водопад недалеко от родничка.

Попасть в сады проще всего с улицы мира, остановка «Родничок», напротив «Белого дома». Только будьте осторожны: здесь возможны комары и выпивающие компании.

Фонтан за «Белым домом»

Старый забытый фонтан за «Белым домом» в последнее время даже не фонтан, а просто емкость с жидкостью. Струи включать перестали. Народу там тоже по сравнению с прошлыми годами поубавилось.

Оно и понятно – в городе появились фонтаны поинтереснее: интерактивные, музыкальные, из-под земли. Площадка за областной администрацией не балует разнообразными развлечениями, но тут есть камни и есть вода – это для детей. Первое отлично летит во второе с громким плюхом.

Здесь есть тень и где посидеть – это для взрослых. Если бросать и собирать камни надоело, можно обойти «Белый дом» и взять электросамокат. У администрации отличный ровный асфальт.

Сквер Гоголя

Если докатитесь на самокате до центра города, уходите с Большой Московской вглубь, на улицу Гоголя. Там, чуть поодаль Княгинина монастыря, расположился сквер, куда никогда не попадают солнечные лучи. Жарким летом – самое то.

Для детей в сквере есть отличная современная площадка с высокой веревочной конструкцией. Выглядит очень интересно и относительно безопасно. Осторожным детям понравятся небольшие качели и горка.

Родители могут посидеть на скамейке. Вообще, заметили, что самое распространенное развлечение родителей в парках Владимира – посидеть? Таков наш город. За неимением лучшего у взрослых есть только два выбора – посидеть или постоять. А в ногах, как известно, правды нет.

Сквер за ГДК

Еще одно тенистое место – сквер на площади Ленина. Его построили несколько лет назад за Городским Дворцом культуры. Там появился один из первых больших детских городков во Владимире. Сейчас там три площадки для детей разного возраста и взрослых.

Самая первая с горками, подобием скалодрома, лестницами и турниками всех мастей – для детей, которые уже играют самостоятельно. Напротив городка стоит скамейка, правда, эта скамейка – одно из немногих мест парка, всегда находящихся на солнце.

Рядом есть площадка для детей помладше: с песочницей, каруселями, качелями. Качели, кстати, там есть и для взрослых. Третья площадка – это тренажеры. Подойдут и детям, и взрослым. Есть минифутбольное поле и баскетбольное кольцо.

Сквер Спортивный

Это для баскетболистов, футболистов и их детей. Клетка находится в низине возле Политехнического колледжа, недалеко от 22-й школы. Можно покидать или попинать мяч, но учтите, что место пользуется популярностью у спортсменов и может быть занято.

Зато там есть тренажеры и трибуны: можно установить личный рекорд по жиму лежа и поболеть за себя со зрительских мест.

Фонтан в Молодежном сквере

Сквер находится недалеко от Вокзального спуска. И главное, что там есть, — это фонтан. По принципу работы он напоминает фонтан на Театральной площади, но в центре города всегда много народа, нет тенька и толпы голубей и полуголых детей.

А в Молодежном сквере есть деревья, которые защитят от солнца, под некоторыми стоят скамейки. Там даже есть газон, на котором тоже можно посидеть, — это для взрослых.

Детям нравится в фонтане купаться, зажимать его струи ногой или другими частями тела, бегать по нему, брызгаться. Захватите ребенку сменную одежду – он наверняка промокнет. Если не хотите этого – не ходите на фонтан.

Это был далеко не самый исчерпывающий гид по местам отдыха во Владимире. Мы постарались выбрать не самые заезженные и даже немного забытые. Те, где вы, не выезжая из города, можете почувствовать себя ближе к природе: пообщаться с животными, потрогать воду, посидеть в тени, взойти на корабль.