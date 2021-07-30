Легендарный мотофестиваль «На шестой передаче» снова разместится под Суздалем

30-31 июля и 1 августа под Суздалем пройдет ставший уже легендарным мотофестиваль «На шестой передаче» (18+). Это будет трехдневный музыкально-развлекательный марафон! Концертная шоу-программа органично переплетается с конкурсами для гостей и профессиональными спортивно-трюковыми мероприятиями. Как всегда, фестиваль с радостью примет мотопутешественников со всей России и из других стран. По традиции, помимо сцены, пунктов питания и стендов участников рядом с основной площадкой будет расположен большой палаточный лагерь.

Место встречи прежнее — это живописный берег Нерли в селе Менчаково, что примерно в 8 км от Суздаля.

В этом году на сцену выйдут 15 групп из Москвы, Иваново, Ярославля, Владимира и других городов: «Мамульки Бенд», «CandyS», «Escape», «Nice Try», «Стрела Морфея», «Черный квадрат», «Черный вторник», «Наив», и другие. Кроме того, в развлекательной программе заявлены полеты на безмоторных и моторных парапланах, привязные подъемы на аэростате, фаер-шоу, мото-караоке и мото-конкурсы.

Это важно! По указу губернатора Владимирской области обязательным условием проведения фестиваля «На шестой передаче-2021» является обеспечение безопасности для наших гостей. Поэтому при въезде в лагерь необходимо иметь при себе один из трех документов: сертификат о прививке от COVID-19 (если вы пока получили только первый компонент вакцины и у вас нет сертификата, вы можете показать отметку из Госуслуг), справка о наличии антител (срок действия 6 месяцев) или же QR-код о перенесённом заболевании из Госуслуг, отрицательный ПЦР-тест (срок действия 72 часа). Эти документы можно предоставить как на бумаге, так и в цифровом формате. Кроме того, на фестивале будет лицензированная выездная лаборатория, сделать экспресс ПЦР-тест и получить результат можно будет в течении 20 минут.

Мотофестиваль «На шестой передаче» — одно из крупнейших музыкальных событий во Владимирской области. Первое мероприятие состоялось в 2007 году. С тех пор масштабы фестиваля растут, как и его популярность. За прошедшие годы он приобрел статус международного. На сцену в разные годы выходили такие группы, как «Монгол Шуудан», «Черный кофе», «Агата Кристи», «Ария». Подробности программы этого года ищите в группе мотофестиваля в социальной сети «ВКонтакте».