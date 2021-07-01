Легендарный кабан-пастух пропал в Петушинском районе

Известный на всю страну кабан-пастух из Петушинского района не вернулся домой. О пропаже животного сообщил «Призыву» его хозяин. По словам Андрея Сороки, Тумба пропал три дня назад. Козы, которых он выгуливал, пришли, а он нет. И куда пастух с пяточком делся, никто не знает. Рогатые подруги из неразлучной троицы уже не находят себе место.

— Три дня назад кабан и козы сделали очередную дырку в заборе и ушли на прогулку. Вот только домой вернулась не вся компания, — рассказал «Призыву» Андрей Сорока. — Кабан пропал. Мы с козочками уже прошли всеми тропами, по которым они обычно передвигались. Дошли до Покрова. Но следов Тумбы нигде нет. Козы его словно зовут каждый раз, блеют. А он не отзывается.

Кабан-пастух пропал три дня назад.

Андрей говорит, что раньше троица пропадала. Но всегда вместе и максимум на сутки. На этот раз все серьезней. Кабан не мог бросить своих подруг и просто удрать. Не исключено, считает хозяин известного животного, его похитили. С какой целью, правда, не понятно.

— У нас кабан был некастрированный. Те, кто понимает толк в мясе диких животных, знают, что есть его нельзя, оно невкусное, — рассуждает Андрей. — Может, его кто-то похитил. Хотя это не так просто. Кабан всегда защищал себя и коз.

Поиски кабана

Андрей организовал поиски кабана через социальные сети. Объявление о пропаже животного он разместил в популярном городском паблике. За сутки его просмотрели почти семь тысяч раз. И людям не пришлось объяснять, кто такой Тумба. В районе о его дружбе с козами давно знают. Теперь местные жители обеспокоены пропажей пастуха.

— Я очень вам сочувствую. Такого друга потерять. Всегда ими любовалась, — написала в комментарии к новости Ирина Постникова.

Хозяин животного организовал поиски кабана.

Местные жители предлагают развесить в районе объявления о пропаже животного. И это не шутка. Тумба – местная достопримечательность. Не так давно про него даже сняли сюжет на Первом канале. О дружбе кабана и коз узнали зрители всей страны.

Герой Интернета

Но первыми, кто рассказал о неразлучной троице, был «Призыв». Стрим о кабане, который пасет коз, посмотрели 50 тысяч человек. И мало кто остался равнодушным к необычной дружбе животных. Под видео более 700 лайков.

Хозяева кабана рассказывают, что до пропажи пастуха с пяточком троицу было не разлучить. Поросенка вьетнамской породы подруги слушались. Без него никуда не ходили. И это неудивительно. Хряк рос вместе со щенками. Вот и научился у собак пасти животных.

— Если он пропадет из виду, они блеют, зовут его. Он у них предводитель. Словно пастушья собака. Так получилось, что он вырос вместе с собаками. Может, поэтому у него такие навыки. Когда он был маленьким, к нам привезли собаку со щенками. Он себя не считает кабаном. Он конкретно пасет коз. Подгоняет, уводит от дороги, — говорит Андрей Сорока.

В Интернете роликов с кабаном и козами немало. Некоторые сняты далеко от места, где содержали животных. Андрей Сорока говорит, что хряк с подругами мог уходить от дома за 20 и более километров. Сейчас это зона расширенного поиска. Хозяин животного надеется, что кабана удастся найти. Уникальное животное не просто друг, это символ.

Если вы что-то знаете о Тумбе, можете позвонить его хозяину. Номер для связи — 8-925-593-02-45. Найдем кабана все вместе!