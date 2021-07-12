Курбан-байрам во Владимире могут провести в онлайн-режиме

Мусульмане Владимира готовятся встретить праздник Курбан-байрам. Он в этом году отмечается 20 июля. Обычно праздничная молитва собирает сотни человек во владимирской мечети на улице Добросельской. Однако пандемия коронавируса, скорее всего, нарушит традицию. Администрация города, где рассматривается заявка на проведение мероприятия, склонна отказать и посоветовать провести праздник в онлайн-формате. Собственно, так уже поступили в Москве.

Намаз в онлайн-режиме

Проведение Курбан-байрама (праздника жертвоприношения) в виртуальном режиме в столице — дело уже решённое. За такую форму выступил совет улемов Духовного управления мусульман России.

— Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман праздничный намаз проводить не рекомендуется. Всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия, — сообщил сайт Духовного управления мусульман России.

Проповедь председателя Духовного управления мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина покажет телеканал «Россия 1».

Региональные духовные управления мусульман принимают решение о порядке проведения праздничной молитвы самостоятельно. Естественно, с учётом эпидемиологической ситуации на местах. И если вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что Первопрестольная преодолела пиковые значения по инфицированию коронавирусом, то во Владимирской области власти только начали «закручивать гайки», вводя новые жёсткие ограничения.

В ожидании ответа

Владимирские мусульмане пока готовы отметить Курбан-байрам в обычном режиме. Они обратились к городским властям за разрешением на проведение мероприятия.

— Мы подали заявку в администрацию, — подтвердил Имам-мухтасиб Владимирской области Азат хазрат Мунавиров. — Ответа пока нет. Думаю, мы его получим ближе к празднику.

«Призыв» позвонил в пресс-службу мэрии. Там подтвердили наличие обращения от владимирских мусульман. Вопрос решается, но, с учётом последнего указа губернатора, ответ вряд ли будет положительным.

— Вероятно, администрация не согласует проведение массового мероприятия, поскольку согласие повлечёт нарушение требований законодательства в условиях сложной эпидемиологической ситуации, — прокомментировал начальник отдела по взаимодействию со СМИ Игорь Ефремов.

Во Владимирской области около 50 тысяч человек исповедуют ислам, считает Имам-мухтасиб.

Намазы, которые проводятся каждую пятницу в молельном доме на Добросельской, собирают десятки и сотни человек. Понятно, что в праздник число верующих, пришедших в мечеть, будет ещё больше. Поэтому у городских властей будет вполне убедительная причина перевести формат мероприятия в онлайн-режим.

Чуть ранее события с участием большого количества верующих случались и у православных владимирцев. Например, 1 июля состоялся крестный ход из Владимира в Боголюбово. Но шествие было на свежем воздухе. А самое главное – до введения жёстких ограничений, указ по которым опубликовали 8 июля.