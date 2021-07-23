Ковровчанин Владимир Медведев перевел «Слово о полку Игореве»

«Новый вариант перевода «Слова о полку Игореве» — это результат вдумчивого труда, учитывающего существующую исследовательскую литературу по «Слову»… Переводчик не стремится во что бы то ни стало к своему собственному оригинальному толкованию отдельных неясных мест «Слова», избегает экстравагантностей… бережно сохраняет все главные достижения в изучении текста… Перевод В. В. Медведева мог бы занять второе место после перевода В. И. Стеллецкого — лучшего советского перевода «Слова», — этими словами академика Дмитрия Лихачева начинается книга Владимира Медведева «Слово о полку Игореве» и его автор». Он даже не окончил среднюю школу, но его фамилия включена во все филологические энциклопедии.

Одна, но пламенная страсть…

75 лет назад, 23 июля, в городе Коврове в семье учителя родился будущий переводчик и исследователь литературного памятника Древней Руси. Учился Владимир Медведев в железнодорожной школе № 7, но судьба уготовила ему нелегкую участь: обрекла на неподвижность и приковала к инвалидной коляске. Но, несмотря на это, большую часть времени он проводил за письменным столом. Владимир Витальевич занимался самообразованием, много читал, переписывался с литературоведами.

Тридцать лет своей жизни он занимался одним — исследованием и переводом древнерусской поэмы «Слова о полку Игореве».

К этому творческому юбилею в 1998 году Ковровская государственная технологическая академия подготовила и выпустила второе, переработанное издание книги Владимира Медведева «Слово о полку Игореве» и его автор». Благодаря художественному оформлению и иллюстрациям ковровского художника В. П. Гренько издание выглядит как подарочное.

До этого у Владимира Витальевича было три публикации его перевода. Впервые его работа была опубликована полностью в журнале «Волга» № 10 в 1982 году с коротким послесловием писателя Евгения Осетрова. Один экземпляр был отправлен в Лондонскую королевскую библиотеку Британского музея. В 1985 году перевод Медведева был включен в юбилейное издание «Слова о полку Игореве», выпущенное в Ярославле Верхне-Волжским книжным издательством.

Спустя десять лет после первой публикации, в 1992 году, московское издательство «Луч» выпустило в свет 400 экземпляров обновленного перевода отдельным изданием, которому и дал высокую оценку академик Лихачев. Переиздавался он и в 2004 и 2007 годах, но все издания стали библиографической редкостью. Кроме того, на счету Медведева более двадцати статей и заметок по «Слову» в газетах, журналах, научных сборниках.

Установление авторства

Владимир Медведев определил, что автором «Слова» является главный герой древнерусской поэмы — великий князь Святослав Всеволодович Киевский. И это опровергнуть пока никому не удалось. Все аргументы в пользу Святослава изложены в комментарии к переводу, причем черпал Владимир Витальевич их из самой поэмы, анализируя чуть ли не каждую деталь. Так, Медведев пишет:

«При внимательном чтении поэмы нельзя не заметить, что все общественно-политические позиции самого автора «Слова» (старшего Ольговича), изложенные им в I главе, полностью совпадают с позициями Великого князя Святослава (главы Ольговичей) в «Златом слове». Это для нас тем более существенно, что позиции Святослава представлены в поэме в полном соответствии с исторической действительностью лета 1185 г.»

И подобных совпадений немало. Одного этого самоочевидного факта, считает Медведев, уже вполне достаточно, чтобы твердо убедиться в том, что автор «Слова» и Святослав Киевский суть одно и то же лицо. Но почувствовать это и дать ответ можно лишь при предельно внимательном отношении к тексту поэмы, где, как и в любом совершенном творении, нет ничего лишнего.

Непреходящие ценности

Издание 1998 года предваряет еще одна рецензия — члена-корреспондента РАН Ф.П. Филина и доктора филологических наук В.Л. Виноградовой. Она свидетельствует о том, что «перевод «Слова о полку Игореве» В. В. Медведева является одним из самых удачных переводов этого замечательного памятника на современный русский язык. Он дает правильное представление о «Слове» и его эпохе, насколько это оказывается возможным в рамках художественного перевода».

При работе над переводом Медведев стремился сохранить лексико-фразеологическую структуру оригинала, стараясь при этом сделать более понятным поэтический смысл древнерусских слов. Заменяя и добавляя слова, переставляя их местами, изменяя временные формы, окончания, опуская союзы, Владимир Витальевич достиг еще большей точности и выразительности перевода. Сравните: «Игорь едет по Боричеву ко святой Пирогощей Богородице» и «Игорь едет по Боричеву ко святой Богородице Объединяющей».

Владимир Медведев был членом Объединения ковровских литераторов. В 2000 году он стал лауреатом международной премии «Филантроп», в 2006-м был удостоен городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в номинации «За особые заслуги: жизнь – подвиг».

А 17 октября 2013 года Владимира Витальевича не стало.