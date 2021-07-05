Ковровчанин создал первый в России типовой памятник Ленину

В 1924 году скончался В.И. Ленин. Губернская комиссия по увековечению памяти вождя мирового пролетариата вынесла решение о постановке его памятника в центре Владимира. Статую Ильича открыли 5 июля 1925 года на площади Свободы (ныне – Соборная). Этот вариант памятника простоял 25 лет и ночью 21 июля 1950 года был заменен на другой. Фигура Ленина с простертой вперед, к Успенскому собору, правой рукой была заменена на фигуру с рукой, опущенной вниз. Судьба прежнего памятника вождю осталась неизвестной, а жаль. Ведь это была первая работа ковровского скульптора Алексея Котихина, впоследствии ставшая типовой.

«Котихинский тип»

Этот памятник оказался среди первого десятка установленных в первый год после смерти Ленина. Водружен он был на постамент бывшего памятника царю-освободителю Александру II в сквере перед зданием городского банка. Отливка памятника из венской бронзы делалась в Москве на литейно-скульптурном заводе. Эмблемы труда – серп и молот – по углам постамента, изготовленные взамен царских двуглавых орлов, были выточены из гранита. На лицевой стороне постамента разместили надпись: «Ленину, рабочие и крестьяне Владимирского уезда», на обратной стороне — «5 июля 1925 г.»

Бронзовая фигура Ильича была выполнена в полный рост, без головного убора, в жилетке и пиджаке. Особенностью ее была устремленная вперед рука вождя. Появился даже термин — «котихинский тип» памятника В.И. Ленину, то есть призывающий, зовущий вождь. Устанавливался он повсеместно вплоть до 1960-х годов, причем случалось, что в одном населённом пункте водружали несколько памятников этого типа. На данный момент насчитывается около 200 сохранившихся статуй «котихинского» вождя по всей России.

Из чиновника в скульпторы?

А вот информация о скульпторе Алексее Леонтьевиче Котихине, к сожалению, крайне скудна.

«Свершился Великий Октябрь. Теперь вплотную встал вопрос об организации единого социалистического Союза молодёжи… Один из активных комсомольских работников 1919-1920 гг. А. Котихин в своей статье «Наш Союз» писал о Коврове: «После Октября рабочая молодёжь быстро сплачивалась под флагом III Интернационала. Идеи Союза были чисто большевистскими», — писала ковровская газета «Знамя труда» в сентябре 1969 года.

«29 апреля 1919 г. в Доме Советов, где сейчас размещается музей, на 1-м Ковровском съезде РКСМ было принято решение: создать в г. Коврове организацию под флагом РКСМ, реорганизовать имеющиеся в деревнях культпросветы в ячейки РКСМ, для руководства ячейками избрать уездно-городской комитет РКСМ из 7 человек в составе: А.Котихин – председатель, А. Степанов – секретарь, Р. Виноградова, И. Кашицын, К. Уткина-Красавина, И. Козлов-Мирской и А. Хорев…» — приводит та же газета отрывок из книги по истории Ковровского комсомола в 1979 году.

В марте 1920 года как председатель губкома РКСМ Котихин являлся делегатом X Владимирского губернского съезда Советов. По воспоминаниям современников известно, как Котихин и его «товарищ» (заместитель) Владимир Фейгин объегоривали татарина, содержавшего лавочку «Простокваша, молоко, шашлык» в подвальном этаже около губкома РКСМ. У комсомольцев, «уплетавших» в ней простоквашу, часто не хватало денег, чтобы расплатиться с хозяином, и ему выдавали «губкомольские банкноты», то есть расписку «по несуществующим во Владимире адресам».

Однажды не получавший денег за съеденное хозяин стал угрожать обращением в милицию, и председатель губкома РКСМ и его товарищ сразу задали мальчику, служившему у татарина, вопрос о том, сколько часов он работает. Оказалось, 10 часов в день, что являлось нарушением. Котихин бросил на хозяина серьёзный взгляд, и тому не осталось ничего иного, как сказать: «Простите, молодой человек, господин товарищ, он теперь будет работать 6 часов… Может быть вам ещё простокваши?» Мальчонка с тех пор работал по 6 часов, а губкомольцы пользовались неограниченным «простоквашным» кредитом…

Как получилось, что комсомольский чиновник стал скульптором, непонятно. Хотя в послереволюционные годы такие перевоплощения были не редкостью. Рассказывают только, что Котихину неоднократно довелось наблюдать выступления Ленина, что и нашло отражение в монументальном воплощении последнего.