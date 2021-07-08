Ковров оказался в лидерах по числу свадеб и разводов

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. К этому событию Владимирстат опубликовал любопытную статистику. Судя по ней, лидером по числу свадеб стал Ковров. В прошлом году в этом городе оформили отношения 1605 пар. Примечательно, что и разводов в Коврове за год было больше, чем в любом другом городе Владимирской области. Развелись 1124 пары.

Владимир находится на втором месте по числу зарегистрированных браков и разводов. В областном центре в брак вступили 1595 пар, а развелись 1116. Причем по Владимиру статистики подготовили более детальную информацию. Пресс-служба Владимирстата сообщает, что чаще всего становились мужем и женой в прошлом году жители Фрунзенского района. Там сыграли 740 свадеб. Далее следует Ленинский район, там 501 брак. Меньше всего семей создали в Октябрьском районе – 354. По количеству разводов лидирует Ленинский район. В прошлом году расторгли отношения 459 пар.

Реже всего во Владимирской области в прошлом году оформляли отношения в Муромском районе. Там зарегистрирован 51 брак. Разводов — 26.

Меньше свадеб и разводов

Всего же в прошлом году в регионе было 6737 свадеб. По сравнению с 2019 годом их стало меньше, тогда отношения оформили 8166 пар.

— По сравнению с 2019 годом, в целом по стране число заключённых браков снизилось на 18,8% относительно прошлогодних показателей и достигло почти 771 тысячи (в 2019 году – 950 тысяч). Вполне вероятно, что особое влияние на желающих узаконить свой союз оказал коронавирус и введенные из-за него ограничения, — предполагает Владимирстат.

С другой стороны, снизилось и количество разводов. В целом по стране на 9,1 процента. Такая же тенденция и во Владимирской области: за прошлый год развелась 4771 пара, за 2019-й — 5503 пары.

Горожане женятся и разводятся чаще, селяне — реже.

Сельское население Владимирской области сочеталось узами брака меньше. За прошлый год в загсах зарегистрировали 1112 союзов. А вот количество разводов составило 841.

Из тысячи мужчин — 601 женат

Из 544 тысяч мужчин Владимирской области старше 16 лет на вопрос о браке утвердительно ответили 328 тысяч, или 60%. Из тысячи мужчин — 601 женат, 228 никогда не состояли в браке. На каждую тысячу мужчин приходится 69 разведённых и разошедшихся.

Из 650 тысяч женщин региона старше 16 лет в браке находились 328 тысяч, или 51%. На каждую тысячу женщин приходилось 505 замужних, 153 никогда не состоявших в браке и 113 разведённых и разошедшихся.

Это данные переписи 2010 года. Скоро они обновятся. Во Владимирстате напоминают, что с 1 по 31 октября этого года пройдет Всероссийская перепись населения.