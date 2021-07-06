ребенок мальчик улица лето

Ковид, постковид и дети

Дети болеют коронавирусом чаще и сильнее

Дети стали чаще болеть ковидом. Об этом говорит общероссийская статистика и личные истории из нашего окружения. Официальных данных по Владимирской области на этот счет нет. Врачи говорят, что детей уже не обходят и постковидные осложнения. Тем временем родителей все еще больше пугает вакцинация, чем болезнь.

— Мы вакцину не будем делать ни под каким предлогом! Тем более детям.

— Так детям и не нужно.

— С сентября, говорят, будет нужно.

Это выдержка из последнего стрит-опроса «Призыва». Ответ мужчины (он гулял с детьми на площадке) очень показателен. Многие владимирцы расценивают вакцинацию как сомнительный эксперимент и не готовы рисковать, тем более детьми. Им ковид кажется куда менее страшным. Болеют, по их мнению, старики, а молодежь если болеет, то не сильно, детей же вроде это совсем не касается.

детская площадка ребенок папа качели

Владимирские родители не готовы прививать своих детей

Но то, что было верно для первых двух волн, для третьей оказалось не так.

— Самая тяжелая категория сейчас — это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Каждую неделю в этой группе заболевает на треть больше, чем в предыдущую, — говорит пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Трудовое население, молодое поколение, у которых сейчас растут дети, болеет тяжело вплоть до госпитализации.

А что по детям?

Дети в официальную владимирскую статистику почему-то не попадают. Наш источник в региональном здравоохранении рассказывает, что дети стали болеть чаще, а федеральные коллеги говорят и о том, что тяжелее. Помимо прочего, у детей стали наблюдаться постковидные осложнения.

— Некоторым детям после перенесенного коронавируса начали впервые ставить диагнозы, связанные с артритом, — сообщила Юлия Котова, заведующая отделением детской ревматологии Детского клинического многопрофильного центра Московской области. — Ревматоидные заболевания к 70 годам возникают у всех. Они заложены в геноме человека. И то, что мы сейчас видим, — увеличение раннего дебюта — говорит о том, что коронавирусная инфекция является предиктором раннего развития аутоиммунных заболеваний.

Дети болели ковидом и раньше, но этого особо никто не замечал. В первую волну и у взрослых-то не у всех брали ПЦР, детей с ОРВИ не проверяли совсем, только при каких-то специфических симптомах.

Дети могут перенести заболевание в легкой форме или совсем не болеть, но при этом являются переносчиками инфекции.

— Мы и сейчас берем мазки не у всех детей с ОРВИ, — рассказывает врач-педиатр из Владимира Наталья Рыжова. — Все зависит от выраженности болезни, клинической картины, сопутствующих патологий.

Но даже при таком выборочном тестировании в практике Натальи периодически встречаются ковид-положительные пациенты. Коронавирус у детей, по словам врача, протекает по-разному. У кого-то это субфебрильная температура и насморк. Кто-то мучается с температурой под 40.

— На моей практике был один случай с очень бурным и тяжёлым началом, однако завершилось всё достаточно хорошо, хоть и потребовалось стационарное лечение, — продолжила педиатр.

Со случаями постковидных осложнений у детей Наталья Рыжова пока не сталкивалась, хотя о таких проявлениях болезни среди взрослых знает. При этом ее московские коллеги предупреждают, что, кажется, риск коронавирусной инфекции для детей раньше недооценивали.

— Абсолютно здоровые дети, у которых была легкая, пусть даже бессимптомная форма, тоже подвержены риску осложнений — тяжелых аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета. У детей, в отличие от взрослых, часть симптомов ассоциируется с поражением желудочно-кишечного тракта, — говорит Нисо Одинаева, главный педиатр Минздрава Московской области.

Никаких ограничений

Неделю назад в детском лагере «Байлак» республики Тыва произошла вспышка коронавируса. Заболевание выявили у 66 детей и 8 сотрудников. Следственный комитет, пишет «Российская газета», проверит, не было ли фальсификации справок об отсутствии коронавируса у детей.

Чтобы попасть в лагерь Владимирской области, такой справки даже не требуется. У нас, кажется, вообще лишний раз детей на ковид не проверяют. Коронавирусные ограничения, которые по указу губернатора с 5 июля стали бессрочными, вообще в основном касаются взрослых. Детям до 16 лет закрыли только вход в торговые центры. Игровые комнаты, спортивные центры, лагеря — все работает. Попасть в последние можно без ПЦР. Это касается как загородных, так и школьных лагерей.

детский лагерь

Чтобы попасть в детский лагерь Владимирской области, ПЦР не требуется

— Мой ребенок ходил в летний лагерь в школе. Когда началась жара, мы перестали посещать занятия. И хорошо. Уже потом узнали, что ребенок из нашего отряда заболел ковидом. Маленькая девочкам семи лет, — рассказала «Призыву» жительница областного центра Наталья. — В родительском чате потом сообщили, что это не единичный случай. У ребенка постарше после закрытия смены тоже выявили ковид.

Подумать о детях

Вот еще одна история: в одном из детских садов Владимира работают только трое воспитателей. Остальные заболели коронавирусом.

— Вечером в пятницу нам сказали, что воспитателей в саду практически не осталось, что будут сформированы две или три группы из детей всех возрастов. Всех, кто имеет хоть малейшую возможность ребенка в садик не водить, попросили ею воспользоваться, — пожаловалась «Призыву» Екатерина, мама 5-летнего Егора.

Куда отправятся дети, которых не поведут в сад? К бабушкам и дедушкам. Могут заразить их или родителей, которые сейчас тоже входят в группу риска, потому что, как говорилось, 30-49-летние показывают самый сильный рост заболеваемости и тяжелое течение болезни.

ампулы вакцина спутник ковид

В эту волну в отличие от прошлых появилась возможность вакцинироваться

— Мы обращаемся к жителям Владимирской области от 18 до 50 лет с просьбой подумать о себе, подумать об окружающих, подумать о детях,- говорит Марина Колтунова. — В отличие от первых волн у нас есть огромное преимущество — вакцина.

В Москве опровергли информацию о том, что с 1 сентября детей в России начнут массово вакцинировать от коронавируса.

Пандемия — такая вещь, что мы все рано или поздно либо переболеем, либо привьемся. У нас, по крайней мере, есть выбор, а у детей его нет. Им прививка пока не разрешена.

В Москве уже начали проводить клинические исследования вакцины на подростках от 12 до 17 лет, сообщает ТАСС. Но пока наши дети могут быть защищены только коллективным иммунитетом. А достигнуть его мы сможем, если прививку сделают все взрослые из их окружения. В первую очередь, лично вы.

Автор:
Назарова Юлия

Назарова Юлия

Обозреватель

Читайте по теме

Теги: , ,