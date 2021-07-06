Ковид, постковид и дети

Дети стали чаще болеть ковидом. Об этом говорит общероссийская статистика и личные истории из нашего окружения. Официальных данных по Владимирской области на этот счет нет. Врачи говорят, что детей уже не обходят и постковидные осложнения. Тем временем родителей все еще больше пугает вакцинация, чем болезнь.

— Мы вакцину не будем делать ни под каким предлогом! Тем более детям.

— Так детям и не нужно.

— С сентября, говорят, будет нужно.

Это выдержка из последнего стрит-опроса «Призыва». Ответ мужчины (он гулял с детьми на площадке) очень показателен. Многие владимирцы расценивают вакцинацию как сомнительный эксперимент и не готовы рисковать, тем более детьми. Им ковид кажется куда менее страшным. Болеют, по их мнению, старики, а молодежь если болеет, то не сильно, детей же вроде это совсем не касается.

Но то, что было верно для первых двух волн, для третьей оказалось не так.

— Самая тяжелая категория сейчас — это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Каждую неделю в этой группе заболевает на треть больше, чем в предыдущую, — говорит пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Трудовое население, молодое поколение, у которых сейчас растут дети, болеет тяжело вплоть до госпитализации.

А что по детям?

Дети в официальную владимирскую статистику почему-то не попадают. Наш источник в региональном здравоохранении рассказывает, что дети стали болеть чаще, а федеральные коллеги говорят и о том, что тяжелее. Помимо прочего, у детей стали наблюдаться постковидные осложнения.

— Некоторым детям после перенесенного коронавируса начали впервые ставить диагнозы, связанные с артритом, — сообщила Юлия Котова, заведующая отделением детской ревматологии Детского клинического многопрофильного центра Московской области. — Ревматоидные заболевания к 70 годам возникают у всех. Они заложены в геноме человека. И то, что мы сейчас видим, — увеличение раннего дебюта — говорит о том, что коронавирусная инфекция является предиктором раннего развития аутоиммунных заболеваний.

Дети болели ковидом и раньше, но этого особо никто не замечал. В первую волну и у взрослых-то не у всех брали ПЦР, детей с ОРВИ не проверяли совсем, только при каких-то специфических симптомах.

Дети могут перенести заболевание в легкой форме или совсем не болеть, но при этом являются переносчиками инфекции.

— Мы и сейчас берем мазки не у всех детей с ОРВИ, — рассказывает врач-педиатр из Владимира Наталья Рыжова. — Все зависит от выраженности болезни, клинической картины, сопутствующих патологий.

Но даже при таком выборочном тестировании в практике Натальи периодически встречаются ковид-положительные пациенты. Коронавирус у детей, по словам врача, протекает по-разному. У кого-то это субфебрильная температура и насморк. Кто-то мучается с температурой под 40.

— На моей практике был один случай с очень бурным и тяжёлым началом, однако завершилось всё достаточно хорошо, хоть и потребовалось стационарное лечение, — продолжила педиатр.

Со случаями постковидных осложнений у детей Наталья Рыжова пока не сталкивалась, хотя о таких проявлениях болезни среди взрослых знает. При этом ее московские коллеги предупреждают, что, кажется, риск коронавирусной инфекции для детей раньше недооценивали.

— Абсолютно здоровые дети, у которых была легкая, пусть даже бессимптомная форма, тоже подвержены риску осложнений — тяжелых аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета. У детей, в отличие от взрослых, часть симптомов ассоциируется с поражением желудочно-кишечного тракта, — говорит Нисо Одинаева, главный педиатр Минздрава Московской области.

Никаких ограничений

Неделю назад в детском лагере «Байлак» республики Тыва произошла вспышка коронавируса. Заболевание выявили у 66 детей и 8 сотрудников. Следственный комитет, пишет «Российская газета», проверит, не было ли фальсификации справок об отсутствии коронавируса у детей.

Чтобы попасть в лагерь Владимирской области, такой справки даже не требуется. У нас, кажется, вообще лишний раз детей на ковид не проверяют. Коронавирусные ограничения, которые по указу губернатора с 5 июля стали бессрочными, вообще в основном касаются взрослых. Детям до 16 лет закрыли только вход в торговые центры. Игровые комнаты, спортивные центры, лагеря — все работает. Попасть в последние можно без ПЦР. Это касается как загородных, так и школьных лагерей.

— Мой ребенок ходил в летний лагерь в школе. Когда началась жара, мы перестали посещать занятия. И хорошо. Уже потом узнали, что ребенок из нашего отряда заболел ковидом. Маленькая девочкам семи лет, — рассказала «Призыву» жительница областного центра Наталья. — В родительском чате потом сообщили, что это не единичный случай. У ребенка постарше после закрытия смены тоже выявили ковид.

Подумать о детях

Вот еще одна история: в одном из детских садов Владимира работают только трое воспитателей. Остальные заболели коронавирусом.

— Вечером в пятницу нам сказали, что воспитателей в саду практически не осталось, что будут сформированы две или три группы из детей всех возрастов. Всех, кто имеет хоть малейшую возможность ребенка в садик не водить, попросили ею воспользоваться, — пожаловалась «Призыву» Екатерина, мама 5-летнего Егора.

Куда отправятся дети, которых не поведут в сад? К бабушкам и дедушкам. Могут заразить их или родителей, которые сейчас тоже входят в группу риска, потому что, как говорилось, 30-49-летние показывают самый сильный рост заболеваемости и тяжелое течение болезни.

— Мы обращаемся к жителям Владимирской области от 18 до 50 лет с просьбой подумать о себе, подумать об окружающих, подумать о детях,- говорит Марина Колтунова. — В отличие от первых волн у нас есть огромное преимущество — вакцина.

В Москве опровергли информацию о том, что с 1 сентября детей в России начнут массово вакцинировать от коронавируса.

Пандемия — такая вещь, что мы все рано или поздно либо переболеем, либо привьемся. У нас, по крайней мере, есть выбор, а у детей его нет. Им прививка пока не разрешена.

В Москве уже начали проводить клинические исследования вакцины на подростках от 12 до 17 лет, сообщает ТАСС. Но пока наши дети могут быть защищены только коллективным иммунитетом. А достигнуть его мы сможем, если прививку сделают все взрослые из их окружения. В первую очередь, лично вы.