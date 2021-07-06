Коронавирусные ограничения во Владимирской области продлили на неопределенный срок

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внёс изменения в указ № 38 от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности». Глава региона сделал бессрочным запрет на развлекательные мероприятия в предприятиях общепита с участием гостей, не имеющих сертификатов о прививках от ковида или отрицательных ПЦР-тестов. Срок действия тестов – не более трёх дней.

Кроме того, на неопределенный срок продлено еще одно ограничение. Детям младше 16 лет запрещено находиться в зданиях торговых, торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения взрослых.

Прежде оба эти ограничения действовали до 4 июля.

Теперь же они стали бессрочными – «до снятия режима повышенной готовности», уточняет пресс-служба областной администрации.

Что разрешается?

Напомним, что согласно действующим с 21 июня ограничениям во Владимирской области сейчас разрешаются:

— Мероприятия на открытом воздухе, но только на огражденной территории. Однако пускать на них будут только сделавших прививку граждан, им придется предъявить соответствующий сертификат, и обладателей отрицательного теста ПЦР со сроком действия не более трех дней.

— В учреждениях культуры заполняемость зала по-прежнему не должна превышать 75% от общей вместимости. Должны строго соблюдаться все санитарные правила.

— Посещать музейные экспозиции можно группой до 30 человек. При этом они должны прибыть в одном автобусе или обучаться совместно. Сборная же группа не должна превышать 10 человек.

— Деятельность предприятий общепита в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах допускается при условии одновременного присутствия не более 50 процентов посетителей от максимально возможного.

— Зрителей продолжат пускать на физкультурные и спортивные мероприятия. Есть одно условие — заполнение не более 50% мест на трибунах.

— Деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат допускается при условии 50% заполняемости.

Кроме того, работодателям рекомендовано перевести не менее 30 процентов работников на дистанционную работу. Это касается в первую очередь возрастных людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями — то есть тех, кто входит в группы риска по ковиду.

Из-за роста заболеваемости во Владимирской области продолжают отменять массовые мероприятия. Накануне стало известно, что Праздника Огурца в Суздале в этом году снова не будет. Такое решение принял Владимиро-Суздальский музей-заповедник по рекомендации муниципальных властей. Ранее в Муроме отменили концерт в День семьи, любви и верности в Муроме. Праздник будет локальным, 8 июля состоятся онлайн-акции.