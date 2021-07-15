Конкурс «Самая красивая деревня» поставил новый рекорд по количеству участников

Популярность регионального смотра-конкурса «Самая красивая деревня» растет. В этом году установлен новый рекорд по числу участников. За почетное звание поборются сразу 119 населенных пунктов, сообщают организаторы. Для сравнения, в первый год проведения конкурса, а это был 2015 год, заявились всего 20 участников. В 2020-м было уже 99 заявок.

Самые активные

Заявки на участие в конкурсе принимались в трех категориях: населенные пункты численностью до 150 жителей; от 150 до 1000 жителей; от 1000 до 3500 жителей. В первой участников больше всего — сразу 66. Во второй группе заявились 38 населенных пунктов, в третьей – 15. Лидером по количеству заявок стал Собинский район — 17 населенных пунктов и Юрьев-Польский — 13 заявок.

Конкурс «Самая красивая деревня» пройдет в седьмой раз.

Накануне были утверждены все заявки, поданные для участия в конкурсе. Задача оргкомитета — до конца августа побывать в каждом населенном пункте и оценить все его достоинства. Прежде всего оцениваться будет уровень благоустройства, а также участие жителей в жизни деревни, села или поселка. Среди членов оргкомитета «Самой красивой деревни Владимирской области» — общественники, предприниматели, представители средств массовой информации, блогеры.

Новые номинации

Члены оргкомитета отмечают, что в этом году в конкурсе появится много новых номинаций. Например, выберут «Самый красивый дом». Кроме этого, победителей определят в каждой группе. Помимо престижа лучшие населенные пункты получат материальное вознаграждение.

Гран-при принесет 200 тысяч рублей. В этом году призовой фонд увеличен, ранее было 150 тысяч. Больше стал денежный приз и для населенного пункта, занявшего первое место. 100 тысяч рублей вместо 80. За второе место предусмотрено вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, за третье место — 30 тысяч рублей. Денежные средства можно будет направить на благоустройство населенного пункта.

Конкурс продлится до 31 августа.

В прошлом году победителем конкурса стал Клязьминский Городок в Ковровском районе. Дипломы за первые места и денежные призы в размере 80 тысяч рублей в прошлом году получили три населённых пункта. Победителем в категории населенные пункты численностью до 150 жителей стала деревня Бродницы Суздальского района, до 1000 жителей — село Филипповское Киржачского района, до 3,5 тысячи жителей — село Илькино Меленковского района.