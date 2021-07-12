Кинотеатры меняют формат работы из-за ограничений

Из-за новых ограничений изменился порядок работы кинотеатров во Владимирской области. Их обязали допускать на сеансы только зрителей с сертификатом о прививке от ковида или со справкой об отрицательном ПЦР-тесте. Синематограф на ужесточение режима отреагировал по-разному. Одни кинотеатры ввели QR-контроль и фильтруют посетителей. Другие решили просто прекратить показы.

В указе губернатора, которым введены ограничения, ничего не говорится о третьем документе — сертификате переболевшего. Что странно: ведь его обладатель носителем заразы являться не может, а его в кино не пускают! Мало того, как раз такую справку через портал госуслуг сейчас массово получают жители региона, ранее перенесшие ковид.

Кинотеатры творчески отнеслись к правовой лакуне в губернаторском указе. А именно: одни сертификат переболевшего принимают, другие — нет.

Охрана на входе

На входе в кинотеатр «КиноМакс-Буревестник» посетителей встречает сотрудник частного охранного предприятия. Он в форме и в маске. В руках смартфон — для считывания QR-кода привитых.

Нелегалы без ПЦР-теста не просочатся ни в бар, ни в туалет, ни, тем более, в зрительные залы. Сотрудники кинотеатра уверяют, что сами они привились все до единого.

Александра Гаврилова, менеджер «КиноМакс-Буревестника»:

Только два документа принимаем.

Залы работают все. Расписание фильмов без изменений. Бары все работают.

Пока посетителей мало. Но после 15 июля, мы считаем, будет большой поток привитых.

Сейчас в расписании кинотеатра есть комедии, экшн-фильмы, ужасы, мультфильмы. Показывают как отечественные, так и зарубежные фильмы. То же расписание и в других учреждениях Владимирской области.

В кинотеатре Суздаля сообщили, что принимают и сертификаты переболевших. В ковровском — только тесты и прививку. Кинотеатр в Юрьеве-Польском сегодня закрыт: руководство решает, как работать, сообщили представители учреждения.

Ограничения на детей

В период летних каникул очень важные уточнения сделали по посещению кинотеатров несовершеннолетними. Дети до 12 лет могут ходить на сеансы только в сопровождении взрослых.

Подростков в возрасте от 12 до 18 лет беспрепятственно пустят на все фильмы, если те не имеют возрастных ограничений 18+.

Обойти контролеров не удастся. Раньше родители могли купить детям билеты на сайтах онлайн, и ребятня 10-11 лет шла на фильмы 12+. Сейчас онлайн-продажа билетов приостановлена. Билеты продаются просто в кассе, и у ребёнка могут потребовать документ, подтверждающий возраст.

Если годами не вышел — всё: либо дуй за родителями, либо до свидания!

«РусьКино» выжидает

Владимирский кинотеатр «РусьКино» закрылся на две недели. Там решили взять паузу и посмотреть, как будут развиваться события с ограничительными мерами.

В выходные ещё были открыты два зала, но уже отключили онлайн-продажу билетов на сайте.

При этом в кинотеатре на всех этажах стоят рециркуляторы, у каждой кассы санитайзеры, маски. В холле на первом этаже продаются маски. Регулярно проводится обработка помещений и зрительных залов, все сотрудники используют средства индивидуальной защиты.

Дополнение. К моменту выхода материала на сайте администрации области был опубликован указ губернатора с поправками, касающимися переболевших ковидом. С этим сертификатом пустят во все кинотеатры.